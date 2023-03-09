Российские врачи окажут медицинские услуги монголам
Монголия и Россия собираются расширить сотрудничество в сфере здравоохранения. Об этом 6 марта шла речь на встрече посла Монголии в Российской Федерации Улзийсайханы Энхтувшина с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.
Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в ходе встречи стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в области медицины.
Так, российский министр заявил о возможности включения монгольских врачей и медицинских специалистов в последипломную подготовку, а также отметил возможности сотрудничества в сфере оказания медицинских услуг монголам, поставок в Монголию лекарств, фармацевтической продукции и медицинского оборудования. Кроме этого, речь шла о цифровизации системы здравоохранения и внедрении телемедицины.
Россия поможет Монголии в сфере здравоохранения
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