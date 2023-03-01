В Бурятии затянули с отчётом о выполненных работах

Виновника привлекли к административной ответственности
Прокуратура Бичурского района выявила нарушение закона в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в деятельности сельского поселения «Топкинское».
Установлено, что в марте 2022 года администрация поселения заключила муниципальный контракт с ООО «Далиан» на выполнение работ по капитальному ремонту сельского дома культуры в селе Топка. Работы исполнены в июле 2022 года.
В нарушение закона информация об исполнении муниципального контракта в единой информационной системе в сфере закупок не размещена.
В отношении главы сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ «Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключённых заказчиками». Виновный привлечён к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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