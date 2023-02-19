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Замминистра спорта Бурятии получила благодарность президента РФ

Замминистра спорта Бурятии получила благодарность президента РФ
Власть,  Фото:предоставлено минспорта РБ
Благодарность ей вручил Сергей Кириенко

Заместитель министра спорта Бурятии – председатель комитета по молодёжной политике Татьяна Парпаева получила благодарность президента РФ.

Благодарность от Владимира Путина вручил ей на общероссийском семинаре организаторов региональных штабов #МыВместе в Ростове первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий», - гласит текст благодарности.



В 2020 году с первого дня распространения коронавирусной инфекции Татьяна Парпаева организовала и координировала работу добровольческих штабов в каждом муниципальном образовании республики, оперативно решая сложные и спонтанные задачи. А 24 февраля 2022 года штабу пришлось резко сменить вектор работы - на помощь и поддержку наших военнослужащих на территории СВО и жителей ДНР и ЛНР. Татьяна Валерьевна также возглавила эту работу и по сей день продолжает её осуществлять, сообщили в минспорта Бурятии.

Татьяна Парпаева была первой женщиной в команде волонтёров, отправившихся на приграничные с местом СВО территории.

Парпаева работает в сфере молодёжной политики в республике с 2000 года.




минспорта Путин

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