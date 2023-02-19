Замминистра спорта Бурятии получила благодарность президента РФ

В 2020 году с первого дня распространения коронавирусной инфекции Татьяна Парпаева организовала и координировала работу добровольческих штабов в каждом муниципальном образовании республики, оперативно решая сложные и спонтанные задачи. А 24 февраля 2022 года штабу пришлось резко сменить вектор работы - на помощь и поддержку наших военнослужащих на территории СВО и жителей ДНР и ЛНР. Татьяна Валерьевна также возглавила эту работу и по сей день продолжает её осуществлять, сообщили в минспорта Бурятии.Татьяна Парпаева была первой женщиной в команде волонтёров, отправившихся на приграничные с местом СВО территории.Парпаева работает в сфере молодёжной политики в республике с 2000 года.