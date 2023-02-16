В Бурятии прокуратура уличила главу села в медлительность

Власти села несвоевременно передавали положенные данные
Прокуратура Бичурского района Бурятии проверила исполнение законодательства о ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов в деятельности администрации сельского поселения «Шибертуйское». В ходе проверки было обнаружено нарушение.
Выяснилось, что администрация села своевременно не направляла принятые муниципальные нормативные правовые акты для включения их в региональный регистр.
- В отношении главы сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление или несвоевременное представление сведений». Должностное лицо привлечено к административной ответственности, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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