16 февраля

15 февраля

Популярное

В Бурятии прокуратура уличила главу села в медлительность

В Бурятии прокуратура уличила главу села в медлительность
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Власти села несвоевременно передавали положенные данные

Прокуратура Бичурского района Бурятии проверила исполнение законодательства о ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов в деятельности администрации сельского поселения «Шибертуйское». В ходе проверки было обнаружено нарушение.

Выяснилось, что администрация села своевременно не направляла принятые муниципальные нормативные правовые акты для включения их в региональный регистр.

- В отношении главы сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление или несвоевременное представление сведений». Должностное лицо привлечено к административной ответственности, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии прокуратура уличила главу села в медлительность
В Бурятии прокуратура уличила главу села в медлительность
Власть, 16.02.2023
Власти села несвоевременно передавали положенные данные
Глава Бурятии поручил усилить отлов бездомных собак
Глава Бурятии поручил усилить отлов бездомных собак
Власть, 15.02.2023
Алексей Цыденов отдал поручение после инцидента на улице Жердева
Вадим Бредний: «Мы исправили социальную несправедливость»
Вадим Бредний: «Мы исправили социальную несправедливость»
Власть, 15.02.2023
Решение о расширении списка получателей льготного проезда назвали «победным»
Зампрокурора Бурятии провёл приём граждан
Зампрокурора Бурятии провёл приём граждан
Власть, 15.02.2023
Он состоялся в Заиграевском районе
Главе миннауки РФ представили проект межвузовского кампуса в Улан-Удэ
Главе миннауки РФ представили проект межвузовского кампуса в Улан-Удэ
Власть, 13.02.2023
К строительству планируют приступить в 2024 году
Замминистра культуры Бурятии уходит в отставку
Замминистра культуры Бурятии уходит в отставку
Власть, 13.02.2023
Баир Цыбиков занял этот пост в 2021 году
В Бурятию прибыл министр науки и высшего образования РФ
В Бурятию прибыл министр науки и высшего образования РФ
Власть, 13.02.2023
Валерий Фальков рассмотрит проект межвузовского кампуса
Директор фонда капремонта в Бурятии получил представление прокуратуры
Директор фонда капремонта в Бурятии получил представление прокуратуры
Власть, 13.02.2023
Жительница Баргузинского района пожаловалась в прокуратуру
Губернатора Забайкалья расстроило нежелание женщин рожать детей
Губернатора Забайкалья расстроило нежелание женщин рожать детей
Власть, 11.02.2023
Осипов уверен, что в этом их главное предназначение, а всё остальное – вторично
Замминистра строительства РФ работает в Улан-Удэ
Замминистра строительства РФ работает в Улан-Удэ
Власть, 10.02.2023
Он уже посетил ТЭЦ-2 и осмотрел исторический центр города
Назначены прокуроры Бичурского и Мухоршибирского районов Бурятии
Назначены прокуроры Бичурского и Мухоршибирского районов Бурятии
Власть, 10.02.2023
Приказы о назначении подписал генпрокурор

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^