В Бурятии прокуратура уличила главу села в медлительность

Власти села несвоевременно передавали положенные данные



Прокуратура Бичурского района Бурятии проверила исполнение законодательства о ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов в деятельности администрации сельского поселения «Шибертуйское». В ходе проверки было обнаружено нарушение.



Выяснилось, что администрация села своевременно не направляла принятые муниципальные нормативные правовые акты для включения их в региональный регистр.



- В отношении главы сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление или несвоевременное представление сведений». Должностное лицо привлечено к административной ответственности, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



