Зампрокурора Бурятии провёл приём граждан

Власть, Фото: прокуратура Бурятии

Он состоялся в Заиграевском районе



Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков провёл выездной приём граждан в Заиграевском районе.



Обращения жителей района касались вопросов соблюдения закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства, социальных прав граждан, прав участников уголовного судопроизводства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Так, поводом для заявления индивидуального предпринимателя из села Атхатай стало неисполнение сетевой организацией договора по технологическому присоединению к электрической сети.



Сироты из села Илька и посёлка Онохой пожаловались на непредоставление им жилья.



Потерпевший по уголовному делу пожаловался на несоблюдение разумного срока уголовного судопроизводства.



Всего принято четыре человека. По всем обращениям заместитель прокурора республики дал поручения об организации проверок.



