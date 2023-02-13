В Бурятии выявили нарушение при трудоустройстве экс-полицейского

Назначен штраф в 20 тысяч рублей
В управление ЖКХ и муниципального имущества администрации Муйского района Бурятии на должность специалиста приняли бывшего полицейского. Но районные чиновники допустили нарушение, вовремя не сообщив об этом по прежнему месту его работы.
- В нарушение закона о противодействии коррупции работодатель в десятидневный срок не направил по прежнему месту работы служащего уведомление о заключении с ним трудового договора. Уведомление направлено лишь после вмешательства прокуратуры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего».
- Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.
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