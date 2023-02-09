Им стал Денис Авдеев
8 февраля новый Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев был официально представлен губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву. Сделал это начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере генеральной прокуратуры Российской Федерации Владимир Тюльков.
Денис Авдеев назначен Восточно-Сибирским транспортным прокурором указом президента России и приказом генерального прокурора РФ 6 февраля. Владимир Тюльков сообщил, что по решению генерального прокурора произошла смена всего руководства Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в настоящее время назначены все заместители.
Также Владимир Тюльков рассказал об основных задачах, стоящих перед транспортной прокуратурой в Иркутской области. Прежде всего, это своевременное выявление нарушений законодательства в лесной сфере, в том числе связанных с фальсификацией таможенных документов.
- Вторая задача – пресечение предоставления транспортных туристических услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Генеральная прокуратура провела в Листвянке комплексную проверку, в результате которой было установлено, что там беспредельно предоставляют такие услуги лица, не имеющие на это лицензии. Это, во-первых, несёт угрозу жизни и здоровью пассажиров. Во-вторых, нелегалы не заключают договоры о сдаче подсланевых вод на специализированные суда, а попросту сбрасывают их в Байкал. И третье, это уход таких лиц от налогов, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Также на встрече были обсуждены перспективы строительства нового аэропорта возле населённого пункта Позднякова в Иркутском районе.
– Мы ставим для себя задачу строительства нового аэропорта. Участок земли согласован с Минобороны России и зарезервирован. Готовится инвестиционный контракт, – рассказал губернатор.
В Иркутской области представлен новый транспортный прокурор
Власть, Фото:
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