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Глава района Бурятии подарил коляску первому новорождённому

Глава района Бурятии подарил коляску первому новорождённому
Власть,  Фото:«Тарбагатай-инфо 24/7»
Мальчик стал третьим ребёнком в семье

Глава Тарбагатайского района Бурятии Владимир Смолин поздравил семью малыша, который самый первый появился на свет в районе в 2023 году. Он вручил родителям мальчика коляску. Супруги назвали сына Ильёй – это уже третий ребёнок в семье.

- Мама Ильи сказала, что как раз коляску они ещё не покупали. Сразу собрали её и опробовали, – цитируют Владимира Смолина в группе «Тарбагатай-инфо 24/7».

Всего в первый день нового года в районе родились два малыша. Семья Ильи – из села Вознесеновка, а второго ребёнка – из Куйтуна.

новорожденные дети

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