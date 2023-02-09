Глава района Бурятии подарил коляску первому новорождённому

Мальчик стал третьим ребёнком в семье
Глава Тарбагатайского района Бурятии Владимир Смолин поздравил семью малыша, который самый первый появился на свет в районе в 2023 году. Он вручил родителям мальчика коляску. Супруги назвали сына Ильёй – это уже третий ребёнок в семье.
- Мама Ильи сказала, что как раз коляску они ещё не покупали. Сразу собрали её и опробовали, – цитируют Владимира Смолина в группе «Тарбагатай-инфо 24/7».
Всего в первый день нового года в районе родились два малыша. Семья Ильи – из села Вознесеновка, а второго ребёнка – из Куйтуна.
Мальчик стал третьим ребёнком в семье
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