Глава района Бурятии подарил коляску первому новорождённому

Мальчик стал третьим ребёнком в семье





Глава Тарбагатайского района Бурятии Владимир Смолин поздравил семью малыша, который самый первый появился на свет в районе в 2023 году. Он вручил родителям мальчика коляску. Супруги назвали сына Ильёй – это уже третий ребёнок в семье.- Мама Ильи сказала, что как раз коляску они ещё не покупали. Сразу собрали её и опробовали, – цитируют Владимира Смолина в группе «Тарбагатай-инфо 24/7».Всего в первый день нового года в районе родились два малыша. Семья Ильи – из села Вознесеновка, а второго ребёнка – из Куйтуна.