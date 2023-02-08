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В Забайкалье назначен первый замминистра Минстроя

В Забайкалье назначен первый замминистра Минстроя
Власть,  Фото:пресс-служба министерства строительства Забайкалья
Новый краевой чиновник – уроженец города Кривой Рог

7 февраля Алексей Попов назначен на должность первого замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

Алексей Константинович Попов – уроженец города Кривой Рог Днепропетровской области, в 2000 году окончил высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе по специальности - гидрография, квалификация «инженер».

Трудовой путь в отрасли начал с должности заместителя директора строительного управления №310 города Приозёрск Ленинградской области. Далее занимал руководящие должности в таких организациях, как «СвязьСтройКонслатинг», завод «Ленком», «Логистические инфраструктурные технологии». С 2019 года работал заместителем генерального директора акционерного общества «Зенит-Арена». Прошёл кадровый отбор в проекте «Забайкальский призыв». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.
Забайкальский край назначение министерство строительства

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