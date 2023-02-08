В Забайкалье назначен первый замминистра Минстроя

Власть, Фото: пресс-служба министерства строительства Забайкалья

Новый краевой чиновник – уроженец города Кривой Рог



7 февраля Алексей Попов назначен на должность первого замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.



Алексей Константинович Попов – уроженец города Кривой Рог Днепропетровской области, в 2000 году окончил высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе по специальности - гидрография, квалификация «инженер».



Трудовой путь в отрасли начал с должности заместителя директора строительного управления №310 города Приозёрск Ленинградской области. Далее занимал руководящие должности в таких организациях, как «СвязьСтройКонслатинг», завод «Ленком», «Логистические инфраструктурные технологии». С 2019 года работал заместителем генерального директора акционерного общества «Зенит-Арена». Прошёл кадровый отбор в проекте «Забайкальский призыв». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.

