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В Забайкалье назначен и.о. зампреда правительства края

В Забайкалье назначен и.о. зампреда правительства края
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Им стала уроженка Запорожской области

Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края – министра развития гражданского общества, муниципальных образований и молодёжной политики Забайкальского края с 3 февраля назначена Наталья Щербина.

Министерству развития гражданского общества, муниципальных образований и молодёжной политики Забайкальского края будут переданы полномочия администрации губернатора Забайкальского края по вопросам информационного взаимодействия со СМИ, а также по обеспечению деятельности губернатора и краевого правительства по исполнению ими полномочий в области внутренней политики, местного самоуправления, проведения публичных мероприятий, молодёжной политики и добровольчества.

Наталья Александровна Щербина родилась 25 апреля 1982 года в селе Нововасильевка Запорожской области. Окончила Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», а также Хабаровский пограничный институт ФСБ РФ по специальности «Юриспруденция». В 2013 году окончила аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Отечественная история».

С 2008 по 2021 год прошла путь от ведущего специалиста до руководителя департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО. С 2021 года являлась заместителем председателя избирательной комиссии Хабаровского края.

Имеет благодарности полномочного представителя президента РФ в ДФО и губернатора Хабаровского края, благодарственное письмо президента Российской Федерации. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
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