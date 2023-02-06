Михаил Филичев проведёт приём жителей двух районов Бурятии

Чтобы попасть на личный приём, необходимо предварительно записаться по телефону



Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев 7 февраля проведёт приём жителей Кижингинского и Хоринского районов.



В прокуратуре Кижингинского района приём состоится в 11:00 по адресу: с. Кижинга, ул. Кижингинская, 10.



Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру лично либо по телефонам: 8 (301-41) 32-0-41, 8 (301-41) 32-6-34, 8 (301-41) 32-6-36.



В прокуратуре Хоринского района приём состоится в 15:00 по адресу: с. Хоринск, ул. Б. Санжиева, 16 а. Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру лично либо по телефонам: 8 (301-48) 23-9-90, 8 (301-48) 22-4-23, 8 (301-48) 22-6-71.

