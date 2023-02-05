И.о. прокурора Бурятии проведёт приём граждан в двух районах

Власть, Фото: прокуратура Бурятии

Они состоятся 7 февраля



Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев 7 февраля проведёт приём граждан в Кижинге и Хоринске.



В прокуратуре Кижингинского района приём состоится в 11:00. Для записи необходимо обратиться в прокуратуру лично либо по телефонам: 8 (301-41) 32-0-41, 8 (301-41) 32-6-34, 8 (301-41) 32-6-36.



В прокуратуре Хоринского района приём состоится в 15:00. Для записи на необходимо обратиться в прокуратуру лично либо по телефонам: 8 (301-48) 23-9-90, 8 (301-48) 22-4-23, 8 (301-48) 22-6-71.



