В Иркутской области глава посёлка попался на взятке в 300 тысяч

Подозреваемый дал признательные показания



В Усольском районе Иркутской области главе Тайтурского городского поселения предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.



- По данным следствия, в 2021 году глава муниципального образования получил в качестве взятки 300 тысяч рублей за совершение в интересах мужчины действий по предоставлению ему преимуществ в конкурсных процедурах на торгах и последующему заключению по их результатам договоров купли-продажи трёх земельных участков, территориально расположенных в Тайтурском городском поселении, по заниженной рыночной стоимости, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



На допросе следователям глава поселения дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.



Следователи и полицейские по месту жительства и работы фигуранта дела провели обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.



