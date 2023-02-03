Подозреваемый дал признательные показания
В Усольском районе Иркутской области главе Тайтурского городского поселения предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.
- По данным следствия, в 2021 году глава муниципального образования получил в качестве взятки 300 тысяч рублей за совершение в интересах мужчины действий по предоставлению ему преимуществ в конкурсных процедурах на торгах и последующему заключению по их результатам договоров купли-продажи трёх земельных участков, территориально расположенных в Тайтурском городском поселении, по заниженной рыночной стоимости, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
На допросе следователям глава поселения дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Следователи и полицейские по месту жительства и работы фигуранта дела провели обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
В Иркутской области глава посёлка попался на взятке в 300 тысяч
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