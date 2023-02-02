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В Забайкалье прошёл семинар по ведению госпабликов в соцсетях

В Забайкалье прошёл семинар по ведению госпабликов в соцсетях
Власть,  Фото:ЦУР Забайкалья
Специалисты узнали какой контент можно размещать

Сотрудники центра управления регионом Забайкальского края провели обучающий семинар по ведению государственных пабликов в социальных сетях в регионе, сообщили в пресс-службе.

- В обучении принимали участие пресс-секретари органов исполнительной власти и ответственные сотрудники за ведение соцсетей в районах. Обсуждали в первую очередь изменение в 8 Федеральном законе, согласно которому все органы власти должны информировать о своей деятельности, в том числе и в социальных сетях. Рассказывали о нововведениях и о том, какие требования существуют к ведению соцсетей, - отметила руководитель ЦУР Забайкалья Натия Зайкина.

Специалисты узнали какой контент можно размещать, где искать темы для публикации, как изготавливать визуальный контент, общаться с аудиторией, отвечать на комментарии.

- Самая главная цель этого обучения - рассказать и показать то, что диалог с аудиторией в сети Интернет сейчас важен и актуален, потому что сегодняшнее условия обязывают всё-таки работать в соцсетях, так как большая часть аудитории узнаёт информацию именно там. Мы понимаем, что очень важно, чтобы органы власти могли свободно общаться с населением, - добавила руководитель.
Забайкальский край социальная сеть

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