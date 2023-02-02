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Сенатор от Бурятии заявил о политизации вопроса о защите Байкала

Сенатор от Бурятии заявил о политизации вопроса о защите Байкала
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Сенаторы из трёх регионов предложили изменить закон об его охране

На очередном планарном заседании 1 февраля Вячеслав Наговицын, представляющий в Совете Федерации интересы Бурятии, обратился к коллегам с просьбой поддержать изменения в закон «Об охране Байкала». Эти поправки призваны привести в соответствие между собой некоторые нормы, касающиеся самого озера и прав местных жителей.

Сенатор напомнил: этот закон приняли 23 года назад.

- Он определяет правовые основы охраны Байкала и устанавливает особый режим хозяйственной и иной деятельности на Байкальской природной территории, – написал Вячеслав Наговицын на своей странице во «ВКонтакте». – За прошедшие годы законодательство, в том числе – Лесной и Земельный кодексы, закон об охране окружающей среды и другие нормативные акты – совершенствовалось. Назрела острая необходимость привести их в соответствие.

По словам члена Совфеда от Бурятии, сегодня требуется сквозное согласование норм всех законов в части Байкальской природной территории, иначе становится невозможным проведение природоохранных и защитных мероприятий с соблюдением всех экологических требований.

Изменения, направленные на комплексное решение накопившихся проблем, подготовили сенаторы от Бурятии и соседних Иркутской области и Забайкалья. Речь идёт, в частности, об оздоровлении лесов, пострадавших от пожаров, недопущении возможности заготавливать древесину в Центральной экологической зоне, защите озера от отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и снижении негативных последствий от дикого туризма.
 
- Положения законопроекта не направлены на какое-либо смягчение режимов охраны Байкала. Его принятие позволит осуществлять дополнительные мероприятия по комплексной защите озера, – пояснил Наговицын. – Известно, что сегодня этот вопрос сильно политизирован. Однако, не решая накопившиеся проблемы, мы не можем защитить законные права и интересы граждан, живущих на побережье,  предотвратить угрозу от БЦБК, ликвидировать последствия от болезней леса и лесных пожаров. Не можем решить и многие социальные вопросы.

Эти проблемы сенатор обсудил 31 января с председателем комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александром Двойных.

- Учитывая огромное социальное и природоохранное значение законопроекта, я попросил Валентину Ивановну Матвиенко (спикер СФ – прим.) поддержать инициативу трёх регионов и просить комитет по природопользованию оказать поддержку и сопровождение законопроекта на всех этапах его прохождения, – добавил Вячеслав Наговицын.
 
Матвиенко одобрила эту идею, заявив, что закон очень важный, поскольку затрагивает сразу три региона, и дала поручение зампреду Совфеда Андрею Яцкину внимательно отслеживать его прохождение. «С этой же просьбой она обратилась к профильному комитету и к нам, сенаторам байкальских регионов», – заключил Наговицын.

Байкал инициатива закон Совет Федерации

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