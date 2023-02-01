В Бурятии реализация нацпроектов за 2022 год составила 99,99 %

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Об этом сообщил заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин



Итоги реализации в Бурятии госпрограмм и поручений президента России обсудили на заседании коллегии прокуратуры под председательством заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина. Он отметил высокий показатель реализации нацпроектов, рост промышленного производства, решение проблемных вопросов.



Глава Бурятии Алексей Цыденов в своём выступлении отметил важность и продуктивность взаимодействия региональной власти и прокуратуры, сообщили в пресс-службе правительства республики.



- Реализация национальных проектов по Бурятии за 2022 год составляет 99,99 % – это эффективная реализация государственной политики в рамках строительства новых объектов, дорог, изменение подходов к образованию. Но есть и резервы для того, чтобы эти вопросы решать. То есть, например, мы сегодня с членами коллегии из главой республики говорили о том, что есть большое количество вакансий на территории республики – таковых 14 тысяч. И при этом 4 с лишним тысячи человек, которые нуждаются в работе. Конечно, эти цифры должны быть наложены друг на друга, то есть люди, которые нуждаются в работе, должны получить эту работу, экономика должна получить новый виток развития с учётом этих людей, - отметил Дмитрий Демешин.



Реализация нацпроектов в республике достигает практически 100%. Как отметил Алексей Цыденов, нацпроекты «играют» одну из главных ролей в развитии республики. Всего в прошлом году на их реализацию было направлено более 24 млрд рублей. Также глава Бурятии подчеркнул эффективность совместных действий исполнительных органов власти и органов прокуратуры.



- Хотел бы напомнить, что только при участии генеральной прокуратуры у нас вопрос по внесению изменений в законодательство по особо охраняемым природным территориям в части Тункинского нацпарка разрешился, люди получили социальную справедливость и могут оформить землю под собственное жилье. Это один из примеров. На самом деле, таких много. Люди, живущие в республике, видят поддержку со стороны прокуратуры республики, видят свою защищенность, знают, что они всегда могут обратиться и найти поддержку. Уверен, что зашита интересов людей, бизнеса, совместная работа всех органов власти вместе позволит все поставленные цели достичь, - подчеркнул глава Бурятии.



На коллегии были обсуждены и проблемные вопросы, решением которых продолжат заниматься органы власти в 2023 году, в числе которых и рост экономики.



- Деньги должны не просто осваиваться, они должны нести за собой изменения в динамике благосостояния дел в республике. В Бурятии мы видим рост промышленного производства, на 10% рост за 2022 год. Это наглядный показатель эффективности работы и власти, и бизнеса в этом вопросе. Есть в этом и роль прокуроров, - подвёл итоги заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин.



