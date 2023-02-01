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Не смог удержаться: Глава Бурятии сфотографировал просыпающийся Улан-Удэ

Не смог удержаться: Глава Бурятии сфотографировал просыпающийся Улан-Удэ
Власть,  Фото:vk.com/alexey.tsydenov
Он запечатлел столицу республики из окна самолёта 

Ранним утром 1 февраля глава Бурятии опубликовал в соцсетях фото со светящимся городом, сделанное с большой высоты. Алексей Цыденов пожелал жителям республики доброго утра и поинтересовался, 
какой населённый пункт, по их мнению, запечатлён на снимке.
 
- Угадайте, что это за город видится из иллюминатора самолёта? – обратился Цыденов к подписчикам.

Интернет-пользователи принялись гадать. Некоторые называли даже Москву и Питер, но большинство заявили, что это столица Бурятии – и оказались правы. Спустя несколько часов глава региона подтвердил, что заснял на камеру именно Улан-Удэ.
 
- Обычно я сплю в самолёте до самой посадки, а сегодня увидел Улан-Удэ в темноте из самолёта. Не смог удержаться и сфотографировал, – признался Алексей Цыденов.






глава Бурятии Алексей Цыденов фотография

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