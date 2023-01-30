Сменился руководитель управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Ведомство возглавил уроженец Читы
Руководителем управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии стал Андрей Павлов, который последние два года являлся заместителем министра природных ресурсов – главным государственным инспектором Забайкальского края в области охраны окружающей среды. На новую должность его утвердили приказом Минсельхоза РФ.
Андрей Николаевич Павлов родился 5 февраля 1978 года в Чите и окончил Читинский государственный университет (ЗабГУ), получив специальности инженера и юриста. Он более 15 лет трудился на различных (в том числе – руководящих) должностях в управлении Россельхознадзора по Забайкальскому краю, а в 2020-м перешёл на работу в Минприроды региона.
Павлов является советником государственной гражданской службы РФ 1 класса. Он женат. Воспитывает двоих детей.
Как сообщал «Байкал-Dailу», с прежним руководством ведомства связаны громкие скандалы. В конце 2021 года бывший руководитель управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии был признан виновным в получении взяток
. Ему назначено наказание в виде трёх лет колонии строгого режима.
В августе 2022 года бывшего заместителя руководителя управления суд приговорил к 7,5 годам лишения свободы и штрафу в 4 млн
рублей за дачу взятки своему начальнику.
Ведомство возглавил уроженец Читы
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