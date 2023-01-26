В Генпрокуратуре обсудили реализацию нацпроектов в ДФО

Дмитрий Демешин на примере Камчатского региона поручил прокурорам усилить надзорное сопровождение нацпроектов на начальном этапе
Под председательством заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина состоялось оперативное совещание с прокурорами регионов Дальневосточного федерального округа по актуальным для округа вопросам.
Низкие темпы освоения бюджетных средств отмечены в Республике Саха (Якутия) (69 %), Чукотском автономном округе (77 %), Амурской области (81 %), Хабаровском крае (82 %), Камчатском крае (86 %).
По причине затягивания сроков подготовки проектно-сметной документации, прохождения госэкспертизы, проведения аукционов и торгов сорвано строительство (ремонт) 90 объектов, в том числе в Еврейской автономной области (21), Хабаровском (19), Приморском (17), Забайкальском (12), Камчатском (6) краях.
Прокурор Камчатского края Дмитрий Рычагов доложил, что серьёзные нарекания со стороны прокуратуры вызывала реализация в регионе национального проекта «Здравоохранение», где остался неосвоенным почти миллиард рублей, строительство 6 ФАПов и приобретение 58 единиц медицинского оборудования перенесены на 2023 год. В связи с многочисленными просчетами министр здравоохранения, министр строительства и директор Службы заказчика освобождены от занимаемых должностей.
Дмитрий Демешин на примере Камчатского региона поручил прокурорам усилить надзорное сопровождение нацпроектов на начальном этапе, незамедлительно реагировать на допускаемую органами власти волокиту, в ходе совместных с органами контроля проверок оценивать полноту и качество выполненных проектных и строительных работ, законность получения ими бюджетных средств.
Кроме того, в условиях проведения специальной военной операции Демешин потребовал от прокуроров регионов обеспечить рассмотрение обращений по восстановлению прав мобилизованных граждан, добровольцев и их семей в кратчайшие сроки, применять комплексный подход по проверке доводов заявителей.
- Дмитрий Демешин также указал, что Генеральным прокурором России Игорем Красновым выбран курс на персонифицированную работу с социально значимыми жалобами граждан. Он поручил прокурорам в целях максимального восстановления нарушенных прав граждан решение «точечных» проблем отдельных заявителей держать на особом контроле и проецировать на весь округ, - сообщили в управлении Генпрокуратуры по ДФО.
В Генпрокуратуре обсудили реализацию нацпроектов в ДФО
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