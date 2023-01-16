Баунтовский райсовет в Бурятии пополнился двумя «единороссами»

В Общественной палате заявили, что выборы прошли без нарушений





В воскресенье, 15 января, в Баунтовском районе Бурятии состоялись довыборы в районный совет депутатов (по многомандатному избирательному округу № 3). На два свободных кресла претендовали три кандидата – самовыдвиженец Маргарита Габагуева и двое представителей партии «Единая Россия» Игорь Алдашов и Борис Эрдынеев.В выборах приняли участие 38,63% жителей района, обладающих избирательным правом. Победу в итоге одержали «единороссы». Алдашова поддержали 39,32% проголосовавших, Эрдынеева – 54,58%.Как сообщил эксперт независимого общественного мониторинга (НОМ), первый заместитель председателя Общественной палаты Бурятии Максим Киреенко, выборы прошли без нарушений – каких-либо жалоб и обращений в избирательную комиссию не поступало.