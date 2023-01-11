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В Бурятии возбудили уголовное дело о клевете по заявлению министра культуры

В Бурятии возбудили уголовное дело о клевете по заявлению министра культуры
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Соелма Дагаева заявила, что в соцсетях подрывают её репутацию

Министр культуры Бурятии сделала официальное заявление по поводу информации, которая в последние дни активно распространяется в соцсетях. Некоторые местные telegram-каналы и паблики облетели сообщения, что якобы родственники Соелмы Дагаевой уехали в США на постоянное место жительства. Из-за этого в Интернете начали усиленно обсуждать саму главу ведомства.

Соелма Дагаева заявила на своей странице во «ВКонтакте», что в соцсетях распространяется фейк.

- Люди, о которых пишут, не являются моими детьми и близкими родственниками. Это ложные сведения, порочащие мои честь и достоинство и подрывающие мою репутацию, – заявила министр.

Руководитель Минкульта подала заявление в органы внутренних дел и прокуратуру Бурятии. «Соответствующие органы уже возбудили уголовное дело», – подчеркнула она. 

Первым о перебравшихся в США людях с такой же фамилией, как у министра культуры, сообщил режиссёр из Бурятии Артём Бурлов. А накануне он рассказал, что Соелма Дагаева подала в Октябрьское отделение полиции заявление о возбуждении против него уголовного дела.
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