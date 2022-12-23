В Бурятии назвали самых интернет-активных глав районов

Первые два места из пяти достались однофамильцам
Специалисты центра управления регионом (ЦУР) составили рейтинг самых активных глав районов Бурятии в социальных сетях во второй половине 2022 года. Их оценивали по нескольким критериям – качество контента, работа с комментариями, число подписчиков и просмотров (в процентном отношении к числу жителей) и частота публикаций.
Максимальная оценка составляла сто баллов. Самими интернет-активными главами из 23 оказались руководитель Бичурского района Василий Смолин, заработавший 89 баллов, и его однофамилец Владимир Смолин из Тарбагатайского района с 75 баллами.
Далее идут курумканский глава Леонид Будаев (72 балла), окинский Матвей Мадасов (71 балл) и закаменский Сергей Гонжитов (67 баллов).
- Личные страницы позволяют главам муниципалитетов общаться с гражданами напрямую, минуя обычные бюрократические процедуры, а это повышает эффективность работы муниципальной власти, – пояснил старший специалист по работе в соцсетях ЦУР Бурятии Артём Шантаков. – И рейтинг составляется, в первую очередь, для того, чтобы аккаунты глав становились лучше, ведь помимо оценок, мы даём и рекомендации.
В целом, как отмечают в ЦУР, за последние полгода главы муниципалитетов стали гораздо активнее вести свои страницы. Сегодня каждый из них имеет аккаунты сразу в двух соцсетях – «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а 82% ведут ещё и telegram-каналы.
Первые два места из пяти достались однофамильцам
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