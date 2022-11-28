28 ноября

27 ноября

Популярное

В Бурятии два поселения не получили паспорта готовности к зиме

В Бурятии два поселения не получили паспорта готовности к зиме
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные власти должны исправить все замечания до 10 декабря

Почти все муниципальные образования Бурятии получили в срок паспорта готовности к отопительному сезону, за исключением двух поселений. Это посёлки городского типа Наушки (Кяхтинский район) и Селенгинск (Кабанский район).

Сразу после того, как весной завершился отопительный сезон, городские и районные коммунальные предприятия приступили к ремонту инфраструктуры. После завершения ремонтных работ всем муниципальным образованиям было необходимо получить паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях. Получить этот документ муниципальные образования должны были не позднее 15 октября. В этом году из 30 муниципальных образований паспорта готовности получили 28, за исключением Селенгинск и Наушек.

Нарушения оказались незначительными. Местные власти должны исправить все замечания до 10 декабря.

- Администрацией Селенгинска не выданы паспорта готовности жилищному фонду и на объекты социальной сферы. Эти объекты находятся в зоне ответственности муниципальных властей. То, что они сами себе не выдали паспорт, выглядит довольно странно. В Наушках то же самое. Администрация не выдала паспорта готовности жилищному фонду. Не провели обучение электротехнического и теплотехнического персонала. Нормативный запас топлив не был сформирован на момент проверки, - сообщил на брифинге заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Поляков.

Перед новогодними праздниками комплекс ЖКХ входит в режим пиковых нагрузок. Коммунальные организации проводят противоаварийные тренировки и составляют график дежурств.

В целом отопительный сезон в Бурятии проходит в штатном режиме. 
отопительный сезон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии два поселения не получили паспорта готовности к зиме
В Бурятии два поселения не получили паспорта готовности к зиме
Власть, 28.11.2022
Местные власти должны исправить все замечания до 10 декабря
Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил с Днём матери
Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил с Днём матери
Власть, 27.11.2022
День матери отмечают в последнее воскресенье ноября
В Бурятии депутатам будут доплачивать за участие в сессиях
В Бурятии депутатам будут доплачивать за участие в сессиях
Власть, 25.11.2022
Парламентариям захотелось компенсации за вынужденные прогулы на работе
Назначен прокурор Баунтовского района Бурятии
Назначен прокурор Баунтовского района Бурятии
Власть, 25.11.2022
Рафик Галимов служит в прокуратуре уже 14 лет
Мэр Улан-Удэ получил прокурорское представление
Мэр Улан-Удэ получил прокурорское представление
Власть, 25.11.2022
Прокуратура выявила нарушение законодательства при расходовании бюджетных средств
В России принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ
В России принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ
Власть, 25.11.2022
За нарушение закона накажут крупными штрафами
Семьи с детьми освободят от уплаты НДФЛ при продаже участка
Семьи с детьми освободят от уплаты НДФЛ при продаже участка
Власть, 24.11.2022
Это станет возможным при условии, что доход пойдёт на улучшение жилищных условий
В Иркутской области образован Совет по развитию АПК региона
В Иркутской области образован Совет по развитию АПК региона
Власть, 24.11.2022
Помимо чиновников, в его состав вошли представители учебных заведений и сельхозпроизводители
В правительстве Бурятии обсудили актуальные вопросы противодействия коррупции
В правительстве Бурятии обсудили актуальные вопросы противодействия коррупции
Власть, 24.11.2022
23 ноября прошёл республиканский обучающий семинар по соблюдению антикоррупционных стандартов на государственной гражданской и муниципальной службе
В Бурятии формируют план проверок на 2023 год
В Бурятии формируют план проверок на 2023 год
Власть, 24.11.2022
Его утвердят до середины декабря 
В Забайкалье ушло в суд дело о гибели монтажника на железной дороги
В Забайкалье ушло в суд дело о гибели монтажника на железной дороги
Власть, 23.11.2022
Мужчина получил смертельную электротравму
Депутаты Улан-Удэ возмутились пренебрежительным отношением к их запросам по ремонту дорог
Депутаты Улан-Удэ возмутились пренебрежительным отношением к их запросам по ремонту дорог
Власть, 23.11.2022
«По какому принципу вы отбираете улицы для ремонта? Как формируется список?» - потребовал ответ Анатолий Белоусов
Бюджет на 2023-2025 годы принят во втором чтении с поправками «ЕР»
Бюджет на 2023-2025 годы принят во втором чтении с поправками «ЕР»
Власть, 23.11.2022
Финансирование социальной сферы увеличат на триллион рублей
Экс-сити-менеджер Читы отправился на подготовку к участию в СВО
Экс-сити-менеджер Читы отправился на подготовку к участию в СВО
Власть, 22.11.2022
Александр Сапожников получил в военкомате документы для прохождения службы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^