Местные власти должны исправить все замечания до 10 декабря
Почти все муниципальные образования Бурятии получили в срок паспорта готовности к отопительному сезону, за исключением двух поселений. Это посёлки городского типа Наушки (Кяхтинский район) и Селенгинск (Кабанский район).
Сразу после того, как весной завершился отопительный сезон, городские и районные коммунальные предприятия приступили к ремонту инфраструктуры. После завершения ремонтных работ всем муниципальным образованиям было необходимо получить паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях. Получить этот документ муниципальные образования должны были не позднее 15 октября. В этом году из 30 муниципальных образований паспорта готовности получили 28, за исключением Селенгинск и Наушек.
Нарушения оказались незначительными. Местные власти должны исправить все замечания до 10 декабря.
- Администрацией Селенгинска не выданы паспорта готовности жилищному фонду и на объекты социальной сферы. Эти объекты находятся в зоне ответственности муниципальных властей. То, что они сами себе не выдали паспорт, выглядит довольно странно. В Наушках то же самое. Администрация не выдала паспорта готовности жилищному фонду. Не провели обучение электротехнического и теплотехнического персонала. Нормативный запас топлив не был сформирован на момент проверки, - сообщил на брифинге заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Поляков.
Перед новогодними праздниками комплекс ЖКХ входит в режим пиковых нагрузок. Коммунальные организации проводят противоаварийные тренировки и составляют график дежурств.
В целом отопительный сезон в Бурятии проходит в штатном режиме.
В Бурятии два поселения не получили паспорта готовности к зиме
Власть, Фото:
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