Об этом сообщил глава республики
В Бурятию приедет заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс. Также прибудет руководство «Системного оператора», который занимается оперативно-диспетчерским управлением энергообъектами. Визит намечен на 11 ноября, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Будут рассмотрены вопросы по строительству ТЭЦ-2, модернизации электросетей, повышения их надёжности и переводу частного сектора на электроотопление. Вопросы сложные, но мы постепенно движемся вперед. Напомню, что уже выделены средства для проектирования модернизации электросетей, - отметил Алексей Цыденов.
Сейчас глава Бурятии принимает участие в работе Российской энергетической недели в Москве.
- На пленарке президент отметил много важных решений в части энергетики и газификации. Нас они пока, к сожалению, не сильно касаются, так как республика не газифицирована. Но президент сказал о строительстве газопровода в Китай через Монголию «Союз-Восток». А это уже перспективы и для Бурятии, так как труба пройдёт по территории нашей республики, - добавил Алексей Цыденов.
Справка:
Павел Сниккарс родился 24 декабря 1978 года в посёлке Чик Новосибирской области.
В 2000 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2005 году окончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «юриспруденция».
В 2000 году начал свой профессиональный путь с должности юрисконсульта в ОАО «Новосибирский мелькомбинат №1». Затем трудился в разных компаниях в сфере энергетики, в том числе «Новосибирскэнерго», «СибирьЭнерго», «Объединенная энергосбытовая компания», где занимал высокие посты.
В 2013 году назначен на должность директора департамента развития электроэнергетики в министерство энергетики РФ.
В ноябре 2020 года назначен заместителем министра энергетики.
В Бурятию приедет замминистра энергетики Сниккарс
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