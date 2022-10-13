13 октября

Кредит в АТБ теперь можно оформить онлайн

12 октября

Популярное

В Бурятию приедет замминистра энергетики Сниккарс

В Бурятию приедет замминистра энергетики Сниккарс
Власть, 
Об этом сообщил глава республики

В Бурятию приедет заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс. Также прибудет руководство «Системного оператора», который занимается оперативно-диспетчерским управлением энергообъектами. Визит намечен на 11 ноября, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Будут рассмотрены вопросы по строительству ТЭЦ-2, модернизации электросетей, повышения их надёжности и переводу частного сектора на электроотопление. Вопросы сложные, но мы постепенно движемся вперед. Напомню, что уже выделены средства для проектирования модернизации электросетей, - отметил Алексей Цыденов.

Сейчас глава Бурятии принимает участие в работе Российской энергетической недели в Москве.

- На пленарке президент отметил много важных решений в части энергетики и газификации. Нас они пока, к сожалению, не сильно касаются, так как республика не газифицирована. Но президент сказал о строительстве газопровода в Китай через Монголию «Союз-Восток». А это уже перспективы и для Бурятии, так как труба пройдёт по территории нашей республики, - добавил Алексей Цыденов.

Справка:

Павел Сниккарс родился 24 декабря 1978 года в посёлке Чик Новосибирской области.

В 2000 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2005 году окончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «юриспруденция».

В 2000 году начал свой профессиональный путь с должности юрисконсульта в ОАО «Новосибирский мелькомбинат №1». Затем трудился в разных компаниях в сфере энергетики, в том числе «Новосибирскэнерго», «СибирьЭнерго», «Объединенная энергосбытовая компания», где занимал высокие посты.

В 2013 году назначен на должность директора департамента развития электроэнергетики в министерство энергетики РФ.

В ноябре 2020 года назначен заместителем министра энергетики.

минэнерго

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятию приедет замминистра энергетики Сниккарс
В Бурятию приедет замминистра энергетики Сниккарс
Власть, 13.10.2022
Об этом сообщил глава республики
Бурятский депутат предложил обучать пилотированию квадрокоптерами
Бурятский депутат предложил обучать пилотированию квадрокоптерами
Власть, 12.10.2022
По мнению Леонтия Красовского, это пригодится мобилизованным
Переназначение зампредов правительства Бурятии обошлось без сюрпризов
Переназначение зампредов правительства Бурятии обошлось без сюрпризов
Власть, 11.10.2022
Лишь один претендент не получил ни одного голоса «против»
У Всеволода Мухина – все «за», у Ивана Альхеева – 10 «против»
У Всеволода Мухина – все «за», у Ивана Альхеева – 10 «против»
Власть, 11.10.2022
Народный Хурал одобрил первых четырёх кандидатов на посты заместителей председателя правительства Бурятии
И.о. первого зампреда правительства Бурятии ответил на вопрос: «Где деньги?»
И.о. первого зампреда правительства Бурятии ответил на вопрос: «Где деньги?»
Власть, 11.10.2022
Вопрос задали Всеволоду Мухину на внеочередной сессии парламента
Депутаты Хурала Бурятии отказались от «часа заявлений»
Депутаты Хурала Бурятии отказались от «часа заявлений»
Власть, 11.10.2022
Они сразу приступили к повестке сессии
Глава Бурятии: «Просто посмотрите видео Оксаны Бухольцевой»
Глава Бурятии: «Просто посмотрите видео Оксаны Бухольцевой»
Власть, 07.10.2022
Находящаяся в Донецке Оксана Бухольцева со слезами на глазах поздравила учителей
В Бурятии оштрафовали чиновника сельской администрации
В Бурятии оштрафовали чиновника сельской администрации
Власть, 07.10.2022
Глава сельского поселения затянул с разъяснением о выдачи копии протокола
Прояснилась судьба министра здравоохранения Бурятии
Прояснилась судьба министра здравоохранения Бурятии
Власть, 04.10.2022
Евгения Лудупова будет совмещать должности зампреда по социальным вопросам и министра здравоохранения
В 14-й гимназии Улан-Удэ прошёл концерт для пенсионеров
В 14-й гимназии Улан-Удэ прошёл концерт для пенсионеров
Власть, 04.10.2022
Для пенсионеров сыграл ансамбль «Старики-разбойники»
Врио прокурора Бурятии приедет с Кузбасса
Врио прокурора Бурятии приедет с Кузбасса
Власть, 04.10.2022
Кто будет назначен следующим прокурором Бурятии, пока точно неизвестно
В правительстве Бурятии появится ещё одна должность зампреда
В правительстве Бурятии появится ещё одна должность зампреда
Власть, 04.10.2022
Повысится статус министра здравоохранения
В Бурятии предложили разрешить перевод земель из лесного фонда на Байкале
В Бурятии предложили разрешить перевод земель из лесного фонда на Байкале
Власть, 04.10.2022
Поправки предлагается внести в федеральный закон об охране озера

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^