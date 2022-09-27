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«Должно быть тихо, как на погосте»: Бурятский депутат отругал болтливых коллег

«Должно быть тихо, как на погосте»: Бурятский депутат отругал болтливых коллег
Власть, 
Виктор Мальцев эмоционально выступил по вопросу погорельцев

Депутат Народного Хурала Бурятии Виктор Мальцев отругал коллег за болтовню во время своего выступления. Он очень эмоционально высказывался про погорельцев из посёлка Новый Уоян Северо-Байкальского района, когда не стерпел неуважительное поведение коллег.

- Когда слышу разговоры депутатов в Хурале во время выступления… Вы, что, дома не наговорились? Идите дома разговаривайте, в коридоре разговаривайте, когда кто-то выступает из коллег. Здесь должно быть тихо, как на погосте! – возмутился Виктор Мальцев.

После этих слов он вышел из-за трибуны и занял место в зале.

Говоря о домах, которые были повреждены огнём, депутат в целом раскритиковал постройки, посчитав, что они пригодны только для временного проживания, например, вахтовиков. Восстановительные работы, по его словам, затянулись. После страшного пожара стены в квартирах покрылись плесенью. А отопление ещё не запущено, хотя на днях на севере температура опускалась до -8 градусов, рассказал Мальцев.

Он призвал чиновников на местах не бездействовать, а решать текущие проблемы.

- Глава республики не волшебник, от всех от нас, от его заместителей зависит, как на местах решают. Даже если он принесёт себя в жертву, вопросы не решатся. Это командная игра, работаем командой. 24 часа в сутки, значит 24 часа в сутки, - сказал Виктор Мальцев.

Как сообщал «Байкал-Daily», крупный пожар в посёлке Новый Уоян произошёл вечером 3 июня. Огонь уничтожил кровлю двух многоквартирных жилых домов на площади 960 кв. м.

- Люди серьёзно пострадали, повреждены квартиры, уничтожено имущество первой необходимости! Сегодня по выплатам должна быть полная ясность, - позже комментировал зампред правительства республики по вопросам безопасности Пётр Мордовской.
депутаты Народного Хурала Народный Хурал

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