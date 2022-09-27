Виктор Мальцев эмоционально выступил по вопросу погорельцев
Депутат Народного Хурала Бурятии Виктор Мальцев отругал коллег за болтовню во время своего выступления. Он очень эмоционально высказывался про погорельцев из посёлка Новый Уоян Северо-Байкальского района, когда не стерпел неуважительное поведение коллег.
- Когда слышу разговоры депутатов в Хурале во время выступления… Вы, что, дома не наговорились? Идите дома разговаривайте, в коридоре разговаривайте, когда кто-то выступает из коллег. Здесь должно быть тихо, как на погосте! – возмутился Виктор Мальцев.
После этих слов он вышел из-за трибуны и занял место в зале.
Говоря о домах, которые были повреждены огнём, депутат в целом раскритиковал постройки, посчитав, что они пригодны только для временного проживания, например, вахтовиков. Восстановительные работы, по его словам, затянулись. После страшного пожара стены в квартирах покрылись плесенью. А отопление ещё не запущено, хотя на днях на севере температура опускалась до -8 градусов, рассказал Мальцев.
Он призвал чиновников на местах не бездействовать, а решать текущие проблемы.
- Глава республики не волшебник, от всех от нас, от его заместителей зависит, как на местах решают. Даже если он принесёт себя в жертву, вопросы не решатся. Это командная игра, работаем командой. 24 часа в сутки, значит 24 часа в сутки, - сказал Виктор Мальцев.
Как сообщал «Байкал-Daily», крупный пожар в посёлке Новый Уоян произошёл вечером 3 июня. Огонь уничтожил кровлю двух многоквартирных жилых домов на площади 960 кв. м.
- Люди серьёзно пострадали, повреждены квартиры, уничтожено имущество первой необходимости! Сегодня по выплатам должна быть полная ясность, - позже комментировал зампред правительства республики по вопросам безопасности Пётр Мордовской.
«Должно быть тихо, как на погосте»: Бурятский депутат отругал болтливых коллег
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 27.09.2022
Предприятия призвали перечислить однодневный заработок
Власть, 26.09.2022
Алексей Цыденов дал поручения правительству после поездки в Кяхту
Власть, 26.09.2022
В финансовом вопросе разбиралась прокуратура
Власть, 23.09.2022
Назначения обошлись без сюрпризов
Власть, 23.09.2022
Вероятнее всего, с повесткой Бобкова также произошла накладка
Дмитрий Сигачев решил отправиться на сборы
Решение принято на очередной сессии
Алексей Цыденов обратился к землякам в связи с объявленной частичной мобилизацией
Создана комиссия, которая займётся выборами главы по конкурсу
Власть, 21.09.2022
Действующий состав правительства республики продолжит работать до формирования нового
Власть, 21.09.2022
Алексей Цыденов заявил, что «просто обязан оправдать доверие». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с инаугурации
Приём состоится 21 сентября
Мероприятие состоится в Бурятском оперном театре
Лес нелегально вывозили в Китай
Власть, 18.09.2022
Монгольская делегация посетила центр ядерной медицины, Улан-Удэнский авиазавод и ЛВРЗ