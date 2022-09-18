18 сентября

17 сентября

16 сентября

Популярное

Делегация Улан-Батора побывала с рабочим визитом в Бурятии

Делегация Улан-Батора побывала с рабочим визитом в Бурятии
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Монгольская делегация посетила центр ядерной медицины, Улан-Удэнский авиазавод и ЛВРЗ

17 сентября в Улан-Удэ побывала делегация Монголии под руководством мэра Улан-Батора Долгорсурэн Сумъяабазара. Вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым монгольская делегация посетила центр ядерной медицины, Улан-Удэнский авиазавод и ЛВРЗ.

 

 
Итогом работы стало подписание соглашения, включающее развитие отношений в сфере медицинского туризма и торгово-промышленного сотрудничества, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- Был насыщенный день, мы с мэром Улан-Батора посетили Центр ядерной медицины, онкологический диспансер и показали наши возможности для того, чтобы жители Монголии могли приезжать к нам и получать высокотехнологическую медицинскую помощь. Коллеги проявили заинтересованность, и мы продолжим работать в этом направлении. На авиазаводе также представили наш потенциал. Там же состоялась промышленная выставка - Приборостроительное объединение, «Амта», производители саженцев, пиломатериалов и другие выставили свою продукцию. Мы господину мэру показали, что производится в Бурятии и может поставляться в Монголию, чтобы это было выгодно нам и нашим коллегам, т.е. это должно быть такое двустороннее движение. На ЛВРЗ обсудили взаимные проекты, которые будут на пользу и Монголии, и Бурятии, и России, - сказал Алексей Цыденов.

Глава Бурятии подчеркнул, что в ближайшее время правительство Бурятии совместно с монгольскими коллегами продолжат работу над реализацией подписанного соглашения. «Важно, чтобы все наши достигнутые договоренности не остались на бумаге, приложим максимальное усилие для их реализации», - добавил Алексей Цыденов.



Мэр Улан-Батора рассказал, что это его первый визит в Бурятию. Он отметил не только высокий промышленный потенциал региона, но и медицинские услуги, которые на сегодняшний день могут составить конкуренцию популярным у жителей Монголии направлениям медицинского туризма. По словам господина Долгорсурэн Сумъяабазара, Монголия также заинтересована в обмене специалистами в области среднего и высшего образования, переподготовке и повышении квалификации кадров в различных направлениях.

- Я смог убедиться, что в Бурятии есть производства, которые достаточно крупные и эффективные, у вас есть большой потенциал сотрудничества с нашей страной. Я бы хотел отметить Центр ядерной медицины и диагностики. Мне кажется, он имеет большое значение не только для Бурятии, но и для всех близлежащих регионов. Диагностика - дело важное и очень тонкое, поэтому нашим пациентам было бы очень удобно из-за близкого расстояния и в таком высоком качестве получать услуги в этой области диагностики. И самое важное здесь - технологические решения совершенно новые, которые не везде можно увидеть и получить. Говоря о производственных направлениях, производство вертолетов и тот широкий спектр номенклатуры очень актуальны и в наших условиях Монголии. Поэтому, думаю, нам надо будет тщательно подготовиться и сделать заказы по конкретным направлениям. Мы очень хорошо знаем вертолёт Ми-8, который известен по всему миру, мы знаем все его достоинства, и он очень хорош для наших специфических условий. И мы были приятно удивлены, что вся эта номенклатурная линейка производится здесь в Бурятии полностью, начиная с запасных частей и совершенно малых деталей. Считаю, у нас есть хорошие перспективы для дальнейшей совместной работы, - подчеркнул господин Долгорсурэн Сумъяабазар.
Монголия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Зампред правительства Бурятии резко отчитал улыбающегося сотрудника
Зампред правительства Бурятии резко отчитал улыбающегося сотрудника
Власть, 16.09.2022
Также Пётр Мордовской отругал нескольких человек из-за неуважения к гимну
Министр сельского хозяйства России посетил с рабочим визитом Бурятию
Министр сельского хозяйства России посетил с рабочим визитом Бурятию
Власть, 16.09.2022
Дмитрий Патрушев посетил «Бурятмяспром» и осмотрел поликлинику, возведённую по программе комплексного развития сельских территорий
Прокурор Бурятии встретилась с дольщиками проблемного дома
Прокурор Бурятии встретилась с дольщиками проблемного дома
Власть, 16.09.2022
Люди интересовались введением жилья в эксплуатацию 
В Бурятии выявили более 800 нарушений при реализации нацпроектов
В Бурятии выявили более 800 нарушений при реализации нацпроектов
Власть, 16.09.2022
Данные озвучила прокуратура республики 
Глава Бурятии назначил замминистра природных ресурсов
Глава Бурятии назначил замминистра природных ресурсов
Власть, 15.09.2022
Контракт заключен с испытательным сроком
Министр сельского хозяйства России посетит Бурятию
Министр сельского хозяйства России посетит Бурятию
Власть, 14.09.2022
Дмитрий Патрушев посетит местные предприятия
Депутат Госдумы на «России-1» рассказал о низких зарплатах учителей Бурятии
Депутат Госдумы на «России-1» рассказал о низких зарплатах учителей Бурятии
Власть, 14.09.2022
Тема Бурятии всплыла на телешоу Владимира Соловьёва
Игорь Шутенков осмотрел новые тракторы для чистки футбольных полей
Игорь Шутенков осмотрел новые тракторы для чистки футбольных полей
Власть, 13.09.2022
Зимой тракторы будут использоваться для расчистки тротуаров
В Бурятии в госсобственность вернули 52 га земли у Байкала
В Бурятии в госсобственность вернули 52 га земли у Байкала
Власть, 13.09.2022
Законодательство нарушила администрация Северо-Байкальского района
Глава Бурятии: «Усиливаться надо во всём»
Глава Бурятии: «Усиливаться надо во всём»
Власть, 12.09.2022
Алексей Цыденов рассказал о дальнейших планах по развитию республики
Алексей Цыденов анонсировал изменения в составе правительства Бурятии
Алексей Цыденов анонсировал изменения в составе правительства Бурятии
Власть, 12.09.2022
Кадровые перестановки состоятся после инаугурации
Алексей Цыденов поделился секретом работоспособности
Алексей Цыденов поделился секретом работоспособности
Власть, 12.09.2022
На любопытный вопрос он ответил на пресс-конференции
Наговицын сохранит пост сенатора от Бурятии
Наговицын сохранит пост сенатора от Бурятии
Власть, 12.09.2022
Об этом объявил Алексей Цыденов
«Легитимные и состоявшиеся»: Избирком Бурятии подвёл итоги выборов
«Легитимные и состоявшиеся»: Избирком Бурятии подвёл итоги выборов
Власть, 12.09.2022
В день выборов главы Бурятии зафиксировано только одно нарушение
Глава Селенгинского района Бурятии сохранил за собой пост
Глава Селенгинского района Бурятии сохранил за собой пост
Власть, 12.09.2022
Стали известны итоги выборов главы Селенгинского района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^