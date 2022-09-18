Делегация Улан-Батора побывала с рабочим визитом в Бурятии











Итогом работы стало подписание соглашения, включающее развитие отношений в сфере медицинского туризма и торгово-промышленного сотрудничества, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



- Был насыщенный день, мы с мэром Улан-Батора посетили Центр ядерной медицины, онкологический диспансер и показали наши возможности для того, чтобы жители Монголии могли приезжать к нам и получать высокотехнологическую медицинскую помощь. Коллеги проявили заинтересованность, и мы продолжим работать в этом направлении. На авиазаводе также представили наш потенциал. Там же состоялась промышленная выставка - Приборостроительное объединение, «Амта», производители саженцев, пиломатериалов и другие выставили свою продукцию. Мы господину мэру показали, что производится в Бурятии и может поставляться в Монголию, чтобы это было выгодно нам и нашим коллегам, т.е. это должно быть такое двустороннее движение. На ЛВРЗ обсудили взаимные проекты, которые будут на пользу и Монголии, и Бурятии, и России, - сказал Алексей Цыденов.



Глава Бурятии подчеркнул, что в ближайшее время правительство Бурятии совместно с монгольскими коллегами продолжат работу над реализацией подписанного соглашения. «Важно, чтобы все наши достигнутые договоренности не остались на бумаге, приложим максимальное усилие для их реализации», - добавил Алексей Цыденов.









Мэр Улан-Батора рассказал, что это его первый визит в Бурятию. Он отметил не только высокий промышленный потенциал региона, но и медицинские услуги, которые на сегодняшний день могут составить конкуренцию популярным у жителей Монголии направлениям медицинского туризма. По словам господина Долгорсурэн Сумъяабазара, Монголия также заинтересована в обмене специалистами в области среднего и высшего образования, переподготовке и повышении квалификации кадров в различных направлениях.



- Я смог убедиться, что в Бурятии есть производства, которые достаточно крупные и эффективные, у вас есть большой потенциал сотрудничества с нашей страной. Я бы хотел отметить Центр ядерной медицины и диагностики. Мне кажется, он имеет большое значение не только для Бурятии, но и для всех близлежащих регионов. Диагностика - дело важное и очень тонкое, поэтому нашим пациентам было бы очень удобно из-за близкого расстояния и в таком высоком качестве получать услуги в этой области диагностики. И самое важное здесь - технологические решения совершенно новые, которые не везде можно увидеть и получить. Говоря о производственных направлениях, производство вертолетов и тот широкий спектр номенклатуры очень актуальны и в наших условиях Монголии. Поэтому, думаю, нам надо будет тщательно подготовиться и сделать заказы по конкретным направлениям. Мы очень хорошо знаем вертолёт Ми-8, который известен по всему миру, мы знаем все его достоинства, и он очень хорош для наших специфических условий. И мы были приятно удивлены, что вся эта номенклатурная линейка производится здесь в Бурятии полностью, начиная с запасных частей и совершенно малых деталей. Считаю, у нас есть хорошие перспективы для дальнейшей совместной работы, - подчеркнул господин Долгорсурэн Сумъяабазар.



17 сентября в Улан-Удэ побывала делегация Монголии под руководством мэра Улан-Батора Долгорсурэн Сумъяабазара. Вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым монгольская делегация посетила центр ядерной медицины, Улан-Удэнский авиазавод и ЛВРЗ.