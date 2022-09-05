05 сентября

04 сентября

Популярное

Обращение Алексея Цыденова к жителям Республики Бурятия

Власть, 
Дорогие земляки!

Уже более 5 лет я работаю в республике. В 2017 году Президент и жители Бурятии доверили мне эту ответственную миссию – трудиться на благо Бурятии.

В чем заключается работа Главы Бурятии? Она про жизнь людей. Я живу с четким пониманием того, что любая моя недоработка может сказаться на тысячах людей, а каждая успешно решенная задача – это улучшение качества жизни одного человека, десятков, сотен, а зачастую, тысяч.

Я с полной отдачей работал прошедшие пять лет, результаты вы можете оценить сами. За эти годы у меня сложилось понимание, какие проблемы и в дальнейшем требуют первоочередного решения. При вашей поддержке я готов работать и дальше. Использовать свой опыт, силы и возможности для защиты интересов и решения проблем жителей республики.

Бурятия по-настоящему стала моим домом, я горжусь многообразием культуры и традиций нашей республики. Силой и радушием наших людей.
Я хочу, чтобы республика была процветающей и счастливой! Я готов продолжать работать для этого!

Хүндэтэ нютагаархид! Табан жэл соо сугтаабди, хамта ехэ ажал бүтээгөөбди. Урдамнай үшѳѳ олон зорилгонууд байна. Хүдэлнэбди!

Дорогие земляки, прошу вас 11 сентября прийти на избирательные участки и поддержать. Ваши голоса – это то, что дает силы мне, это то, что видит и слышит Президент. Вместе мы можем больше. Приходите и сделайте выбор.

Алексей Цыденов



Оплата публикации осуществлена из избирательного фонда кандидата на должность Главы Республики Бурятия Цыденова Алексея Самбуевича.


выборы глава Бурятии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Экс-директор «Улан-Удэстройзаказчика» получила условный срок
Экс-директор «Улан-Удэстройзаказчика» получила условный срок
Власть, 05.09.2022
Суд признал её виновной по двум статьям Уголовного кодекса
Бурятский депутат уезжает на Донбасс учить детей
Бурятский депутат уезжает на Донбасс учить детей
Власть, 01.09.2022
Оксану Бухольцеву напутствовал глава Буддийской традиционной Сангхи России
Глава МЧС России прилетел в Иркутскую область
Глава МЧС России прилетел в Иркутскую область
Власть, 01.09.2022
Александр Куренков направляется в Тулун
Глава Бурятии в День знаний откроет школу в Клюевке
Глава Бурятии в День знаний откроет школу в Клюевке
Власть, 01.09.2022
Алексей Цыденов записал видеопоздравление по дороге
Управление Бурятией: вместо лояльности – профессионализм
Управление Бурятией: вместо лояльности – профессионализм
Власть, 31.08.2022
Критерием для глав районов стала управленческая грамотность
В Монголии сформировано новое правительство
В Монголии сформировано новое правительство
Власть, 30.08.2022
Помимо премьера, в его состав войдёт 21 министр
Лучший чиновник Бурятии получит 100 тысяч рублей
Лучший чиновник Бурятии получит 100 тысяч рублей
Власть, 30.08.2022
В конкурсе участвуют более 20 человек
«Единая Россия» выработала изменения в народную программу
«Единая Россия» выработала изменения в народную программу
Власть, 29.08.2022
Всего подготовлено 80 новых инициатив
Улан-удэнский депутат на комиссии по этике отрицал езду по Байкалу
Улан-удэнский депутат на комиссии по этике отрицал езду по Байкалу
Власть, 29.08.2022
На заседании комиссии по этике обсудили инцидент с Land Rover депутата, который рассекал по Байкалу
Глава Бурятии побывал в гостях у 86-летнего шахтёра
Глава Бурятии побывал в гостях у 86-летнего шахтёра
Власть, 29.08.2022
Сил и бодрости у Валерия Спиридоновича ещё много
Главный инспектор МВД России проведёт приём в Улан-Удэ
Главный инспектор МВД России проведёт приём в Улан-Удэ
Власть, 29.08.2022
Предварительно необходимо записаться
Глава Бурятии: «Кто не был в Тамчинском дацане – рекомендую приехать»
Глава Бурятии: «Кто не был в Тамчинском дацане – рекомендую приехать»
Власть, 29.08.2022
Алексей Цыденов посетил старейший буддийский храм Бурятии
В Гусиноозёрске назначили председателя городского суда
В Гусиноозёрске назначили председателя городского суда
Власть, 26.08.2022
Ранее новый руководитель трудился в Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^