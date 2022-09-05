Обращение Алексея Цыденова к жителям Республики Бурятия

Уже более 5 лет я работаю в республике. В 2017 году Президент и жители Бурятии доверили мне эту ответственную миссию – трудиться на благо Бурятии.
В чем заключается работа Главы Бурятии? Она про жизнь людей. Я живу с четким пониманием того, что любая моя недоработка может сказаться на тысячах людей, а каждая успешно решенная задача – это улучшение качества жизни одного человека, десятков, сотен, а зачастую, тысяч.
Я с полной отдачей работал прошедшие пять лет, результаты вы можете оценить сами. За эти годы у меня сложилось понимание, какие проблемы и в дальнейшем требуют первоочередного решения. При вашей поддержке я готов работать и дальше. Использовать свой опыт, силы и возможности для защиты интересов и решения проблем жителей республики.
Бурятия по-настоящему стала моим домом, я горжусь многообразием культуры и традиций нашей республики. Силой и радушием наших людей.
Я хочу, чтобы республика была процветающей и счастливой! Я готов продолжать работать для этого!
Хүндэтэ нютагаархид! Табан жэл соо сугтаабди, хамта ехэ ажал бүтээгөөбди. Урдамнай үшѳѳ олон зорилгонууд байна. Хүдэлнэбди!
Дорогие земляки, прошу вас 11 сентября прийти на избирательные участки и поддержать. Ваши голоса – это то, что дает силы мне, это то, что видит и слышит Президент. Вместе мы можем больше. Приходите и сделайте выбор.
Алексей Цыденов
Оплата публикации осуществлена из избирательного фонда кандидата на должность Главы Республики Бурятия Цыденова Алексея Самбуевича.