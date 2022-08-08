В работе круглого стола примут участие более 400 участников
10 августа в столице Бурятии пройдёт муниципальный форум «Совершенствование и развитие местного самоуправления». Мероприятие объединит на своих тематических площадках исследователей, экспертов, преподавателей, специалистов в области местного самоуправления, представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления. Участники обменяются теоретическими разработками, практическим опытом и информацией в области местного самоуправления и подготовки кадров государственного и муниципального управления.
Ежегодно в рамках форума проводится тематическая площадка по вопросам совершенствования и развития института ТОС в республике. Также в этом году в работе круглого стола «Инициативы жителей для родной Бурятии» примут участие более 400 участников: председатели и члены ТОС, органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественные организации, представители СМИ. Работа круглого стола ориентирована на создание условий для дальнейшего развития ТОС и их вовлечение в развитие локальной экономики.
Экспертами и спикерами круглого стола выступят руководители федеральных структур, региональных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
В Улан-Удэ пройдёт муниципальный форум по развитию местного самоуправления
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В работе круглого стола примут участие более 400 участников
Министр станет участником Байкальского образовательного форума
Главе муниципального образования внесено прокурорское представление
Власть, 05.08.2022
Его обязанности будет временно исполнять Тумэн Сампилов
Власть, 05.08.2022
Проект стартовал во Владивостоке
Антониу Гутерриш приедет в страну с официальным визитом
Бато Доржиева наградили орденом «Полярная звезда»
Игорь Шутенков рассказал о проделанной работе по проекту «Народный бюджет»
Сейчас лесных пожаров нет
Осуждённый полностью признал вину
Власть, 03.08.2022
Взаимодействие в области спорта между двумя братскими республиками оформлено официально
Власть, 03.08.2022
Приказ подписал Генеральный прокурор
«У вас сейчас ещё и статистика виновата, и якобы все респонденты попались из одного района, которые недовольны», - высказался Всеволод Мухин
«Никто, кроме вас», - поделился Алексей Цыденов
Жители многоквартирного дома пожаловались заместителю Генпрокурора