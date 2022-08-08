В Улан-Удэ пройдёт муниципальный форум по развитию местного самоуправления

В работе круглого стола примут участие более 400 участников



10 августа в столице Бурятии пройдёт муниципальный форум «Совершенствование и развитие местного самоуправления». Мероприятие объединит на своих тематических площадках исследователей, экспертов, преподавателей, специалистов в области местного самоуправления, представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления. Участники обменяются теоретическими разработками, практическим опытом и информацией в области местного самоуправления и подготовки кадров государственного и муниципального управления.



Ежегодно в рамках форума проводится тематическая площадка по вопросам совершенствования и развития института ТОС в республике. Также в этом году в работе круглого стола «Инициативы жителей для родной Бурятии» примут участие более 400 участников: председатели и члены ТОС, органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественные организации, представители СМИ. Работа круглого стола ориентирована на создание условий для дальнейшего развития ТОС и их вовлечение в развитие локальной экономики.



Экспертами и спикерами круглого стола выступят руководители федеральных структур, региональных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

