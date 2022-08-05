Его обязанности будет временно исполнять Тумэн Сампилов
В Забайкальском крае освобождён от замещаемой должности руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности и уволен государственной службы по собственной инициативе Александр Жужурин. Распоряжение было подписано губернатором региона Александром Осиповым.
Временно исполняющим обязанности руководителя департамента с 3 августа назначен Тумэн Сампилов – заместитель руководителя департамента, начальник отдела по пожарной безопасности.
Александр Жужурин был назначен руководителем департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности в декабре 2019 года, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
В Забайкалье уволился руководитель департамента ГО и ПБ
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