В Забайкалье уволился руководитель департамента ГО и ПБ

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Его обязанности будет временно исполнять Тумэн Сампилов



В Забайкальском крае освобождён от замещаемой должности руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности и уволен государственной службы по собственной инициативе Александр Жужурин. Распоряжение было подписано губернатором региона Александром Осиповым.



Временно исполняющим обязанности руководителя департамента с 3 августа назначен Тумэн Сампилов – заместитель руководителя департамента, начальник отдела по пожарной безопасности.



Александр Жужурин был назначен руководителем департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности в декабре 2019 года, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

