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В Забайкалье уволился руководитель департамента ГО и ПБ

В Забайкалье уволился руководитель департамента ГО и ПБ
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Его обязанности будет временно исполнять Тумэн Сампилов

В Забайкальском крае освобождён от замещаемой должности руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности и уволен государственной службы по собственной инициативе Александр Жужурин. Распоряжение было подписано губернатором региона Александром Осиповым.

Временно исполняющим обязанности руководителя департамента с 3 августа назначен Тумэн Сампилов – заместитель руководителя департамента, начальник отдела по пожарной безопасности.

Александр Жужурин был назначен руководителем департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности в декабре 2019 года, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Забайкальский край увольнение

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