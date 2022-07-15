Суд рассмотрел иск об обеспечении возможности получения услуг в электронной форме
Прокуратура Муйского района Бурятии обнаружила, что Муйская сельская администрация нарушает законодательство о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
- Установлено, что вопреки закону администрацией поселения не обеспечена возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме гражданам и субъектам предпринимательской деятельности. В связи с этим прокурором района в суд направлено исковое заявление с требованием обязать орган местного самоуправления обеспечить возможность получения заявителями государственных и муниципальных услуг в электронном виде в срок до 31 декабря 2022 года, - сообщает прокуратура Бурятии.
Муйский районный суд требования прокурора района удовлетворил.
Решение суда вступило в законную силу.
В Бурятии районная прокуратура не обнаружила услуг в электронном виде
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