В Бурятии районная прокуратура не обнаружила услуг в электронном виде

Суд рассмотрел иск об обеспечении возможности получения услуг в электронной форме



Прокуратура Муйского района Бурятии обнаружила, что Муйская сельская администрация нарушает законодательство о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме.



- Установлено, что вопреки закону администрацией поселения не обеспечена возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме гражданам и субъектам предпринимательской деятельности. В связи с этим прокурором района в суд направлено исковое заявление с требованием обязать орган местного самоуправления обеспечить возможность получения заявителями государственных и муниципальных услуг в электронном виде в срок до 31 декабря 2022 года, - сообщает прокуратура Бурятии.



Муйский районный суд требования прокурора района удовлетворил.



Решение суда вступило в законную силу.

