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В Бурятии районная прокуратура не обнаружила услуг в электронном виде

В Бурятии районная прокуратура не обнаружила услуг в электронном виде
Власть,  Фото:pixabay.com
Суд рассмотрел иск об обеспечении возможности получения услуг в электронной форме

Прокуратура Муйского района Бурятии обнаружила, что Муйская сельская администрация нарушает законодательство о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

- Установлено, что вопреки закону администрацией поселения не обеспечена возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме гражданам и субъектам предпринимательской деятельности. В связи с этим прокурором района в суд направлено исковое заявление с требованием обязать орган местного самоуправления обеспечить возможность получения заявителями государственных и муниципальных услуг в электронном виде в срок до 31 декабря 2022 года, - сообщает прокуратура Бурятии.

Муйский районный суд требования прокурора района удовлетворил.

Решение суда вступило в законную силу. 
прокуратура

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