Путин открыл новый корпус Бурятского онкодиспансера







После открытия нового корпуса онкодиспансера в Бурятии создан полный цикл оказания помощи онкобольным - от диагностики до всех видов лечения опухолей.



В новом здании на площади почти 18 тыс. кв.м. развернулись пять клинических отделений: отделение опухолей молочной железы и кожи, онкогинекологии, отделение абдоминальной онкологии, отделение торакальной онкологии, отделение онкоурологии и отделение анестезиологии и реанимации.



Мощности онкодиспансера увеличились с 2,5 тысяч до 4,5 тысяч операций в год, а число хирургических коек со 100 до 150-ти.



- Нашим жителям стало доступно самое современное медицинское оборудование и квалифицированная помощь. Операционные столы управляются пультом и меняют конфигурацию безо всяких физических усилий. Для пациентов предусмотрены двухместные и одноместные палаты с системой вызова медицинского персонала. Есть палаты для маломобильных граждан. В каждой палате стоит телевизор, холодильник и многофункциональные кровати, - сообщил в своём телеграмм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.



Для поддержки пациентов и их родных в новом корпусе предусмотрено место для уединения - молельные комнаты. Сюда можно будет приглашать священнослужителей, каждый сможет помолиться или побыть в одиночестве в любое время суток.



- Земляки, поздравляю с появлением нового объекта, который поможет выявлять болезни на ранней стадии и восстанавливать здоровье наших жителей! Берегите себя, не болейте! – пожелал Алексей Цыденов.





18 июня в Улан-Удэ открыли новый хирургический корпус Бурятского республиканского онкодиспансера. В церемонии открытия в режиме видеосвязи принял участие президент Владимир Путин.