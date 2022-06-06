Пост станет вакантным с завтрашнего дня
Екатерина Сливина покидает пост руководителя агентства по туризму Иркутской области. Она увольняется с 7 июня.
Своё решение Сливина объяснила семейными обстоятельствами.
- По семейным обстоятельствам вынуждена покинуть пост руководителя агентства по туризму. Но хочу отметить, что сейчас налажена конструктивная работа по развитию туризма. Мы активно участвуем в реализации нацпроекта «Туризм. Индустрия гостеприимства», сотрудничаем с корпорацией «Туризм.РФ». Уверена, что все планы будут успешно реализованы. Очень благодарна за полученных опыт работы в команде Игоря Ивановича (Кобзева, губернатора – ред.), - прокомментировала она.
Екатерина Сливина возглавляла агентство по туризму Иркутской области с января 2016 года. До этого она трудилась начальником отдела информации общественных связей министерства труда и занятости Иркутской области.
Руководитель агентства по туризму Иркутской области покидает пост
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