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Глава Бурятии: «Попал под санкции – считай, наградили за службу Родине»

Глава Бурятии: «Попал под санкции – считай, наградили за службу Родине»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов ответил, не боится ли он попасть под санкции

Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости ответил, не опасается ли он лично попасть под санкции США или Евросоюза. По словам главы, он не только не боится такой перспективы, но и считает это своеобразной «наградой».

- Я жду, - ответил Алексей Цыденов.

- Попал под санкции - считай, тебя наградили за службу Родине. Так что точно не боюсь, - добавил глава.

Санкционные списки с момента спецоперации на Украине включают множество российских политиков, депутатов, сенаторов, бизнесменов и пр. Включение в такой список означает запрет в страны, наложившие санкции, а также замораживание активов на их территории.

глава Бурятии Алексей Цыденов санкции

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