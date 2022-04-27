Алексей Цыденов ответил, не боится ли он попасть под санкции
Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости ответил, не опасается ли он лично попасть под санкции США или Евросоюза. По словам главы, он не только не боится такой перспективы, но и считает это своеобразной «наградой».
- Я жду, - ответил Алексей Цыденов.
- Попал под санкции - считай, тебя наградили за службу Родине. Так что точно не боюсь, - добавил глава.
Санкционные списки с момента спецоперации на Украине включают множество российских политиков, депутатов, сенаторов, бизнесменов и пр. Включение в такой список означает запрет в страны, наложившие санкции, а также замораживание активов на их территории.
Глава Бурятии: «Попал под санкции – считай, наградили за службу Родине»
Власть, Фото:
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