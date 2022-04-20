Главу Бурятии попросили об открытии мастерской народных инструментов

Глава Бурятии встретился с деятелями искусств и культуры республики
В Улан-Удэ в центре молодежного искусства «Залуу» состоялось расширенное заседание совета по культуре и искусству при главе Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Известные деятели культуры, писатели, художники, мастера народных художественных промыслов и представители творческих союзов обсудили с Алексеем Цыденовым вопросы, связанные с перспективами развития народных художественных промыслов в Бурятии.
Здесь же они утвердили план работы совета по культуре и искусству на 2023 год.
На встрече Алексей Цыденов напомнил, что нынешний год объявлен в стране Годом культурного наследия народов России.
Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева зачитала доклад о современном состоянии народного художественного творчества в республике.
Так, согласно её выступлению, на сегодняшний день в Бурятии числятся 354 мастера народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Они занимаются художественной обработкой дерева, камня, рисуют буддийские танки, создают изделия из серебра, скульптуры из бронзы, вышивают бисером, изготавливают гобелены из конского волоса, а также развивают семейское ткачество и домовую роспись.
Министр отметила, что в последние годы продолжается работа с мастерскими по изготовлению архаичных инструментов, таких как - сууха-хур, суур, ямаан-хур.
- Сегодня активно изготавливают народные инструменты мастерская колледжа традиционных искусств народов Забайкалья в Иволгинском районе, частная мастерская «Хадор». Появляются новые музыкальные мастера, они изучают, экспериментируют. Есть реальный пример того, как молодой мастер – резчик по дереву Самбу Батонимаев своё наследственное увлечение резьбой по дереву сделал семейным делом. На этом примере видно, как занятие народных художественных промыслов трансформируется в бизнес идею производства, - рассказала Соелма Дагаева.
На встрече участники заметили, что назрела острая потребность в создании и открытии мастерской-лаборатории по изготовлению бурятских народных инструментов.
Основными заказчиками продукции мастерской-лаборатории станут детские школы искусств республики, где осваивают игру на бурятских народных инструментах около 1078 детей. Они обучаются индивидуально, так и в созданных при ДШИ оркестрах. В Бурятии работают 46 детских школ искусств, в 19 из них преподают основы игры на бурятских музыкальных инструментах.
Здесь же в центре «Залуу» свои изделия на выставке представили мастера-лауреаты конкурса народных художественных промыслов «Уран дархан», а также объявили о проведении первого съезда мастеров народных художественных промыслов. Ожидается, что помимо конференции и круглого стола, состоятся творческие встречи и выставки-продажи изделий мастеров.
Главу Бурятии попросили об открытии мастерской народных инструментов
Власть, Фото:
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