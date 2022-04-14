Глава Бурятии назначил «свою» часть Общественной палаты

Народный Хурал также определился со своими претендентами в Общественную палату
В Бурятии завершается процесс формирования нового, четвёртого, созыва Общественной палаты.
Общественная палата формируется на три года. Она является одним из институтов развития гражданского общества, принимает решения, связанные с общественной экспертизой, в том числе законопроектов.
В Общественную палату можно попасть тремя путями: одну треть - 14 человек – назначает глава Бурятии, одну треть – Народный Хурал, а остальных выбирают уже назначенные члены палаты.
Глава Алексей Цыденов утвердил «свою» часть членов четвёртого состава Общественной палаты. Согласно опубликованному распоряжению главы республики, туда вошли:
1. Светлана Авдзевич - Бурятская республиканская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,
2. Тимур Бадмацыренов - Бурятское республиканское отделение общероссийской общественной организации «Российское общество историков-архивистов»,
3. Сергей Дамбаев - Бурятская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации,
4. Саян Дармаев - Бурятское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»,
5. Дмитрий Дармаев - Бурятское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»,
6. Биликто Дугаров - Бурятское республиканское отделение Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны»,
7. Татьяна Думнова - Бурятское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация женщин пред- предпринимателей России» (бывший министр экономики),
8. Елена Занданова - Бурятское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»,
9. Максим Киреенко - Региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Республике Бурятия,
10. Анна Скосырская - Бурятская республиканская организация общества слепых Всероссийского общества слепых,
11. Доржа Сыбыков - Бурятская региональная организация общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»,
12. Анжела Фёдорова - Бурятское республиканское отделение общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов»,
13. Светлана Хабаркова - Бурятское отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Российская Диабетическая Ассоциация»,
14. Николай Хлебодаров - Бурятское республиканское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».
Комитет парламента Бурятии по госустройству на заседании 13 апреля одобрил проект постановления «Об избрании представителей от Народного Хурала Республики Бурятия в члены Общественной палаты Республики Бурятия».
К рассмотрению было представлено 19 кандидатур.
1. Виктор Анганов - Региональная общественная организация «Ассоциация землячеств Республики Бурятия»,
2. Марсел Арутюнян - Региональная общественная организация
«Узбекское землячество «Турон»,
3. Алексей Бадонов - Региональная общественная организация содействия социальной защите граждан в Республике Бурятия «Солидарность поколений»,
4. Баир Бальжиров - Региональная общественная организация «Медицинская Палата Республики Бурятия»,
5. Дарья Берелтуева - Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Бурятия»,
6. Андрей Боков - Бурятская республиканская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации,
7. Зинаида Брюханова - Региональная общественная организация «Детский оздоровительный центр иппотерапии и верховой езды»,
8. Дарима Будаева - Автономная некоммерческая организация «Социологическая служба «Эйдос»,
9. Дарья Дружинина - Региональная общественная организация «Современные родители Бурятии»,
10. Надежда Жарникова
11. Ольга Лоцман - Региональная общественная организация «Женщины Бурятии»,
12. Евгений Малушко - Региональная общественная организация «Союз Солдатских Родителей Республики Бурятия»,
13. Сергей Петров - Региональная общественная организация «Общество культуры семейских Республики Бурятия»,
14. Туяна Плотохонова - Региональная общественная организация Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Бурятия»,
15. Оксана Сажинова - Региональная молодежная волонтерская общественная организация «Новая энергия»,
16. Елена Сокольникова - Общественная организация «Союз садоводов и огородников Республики Бурятия»,
17. Гэрэлма Чердонова - Региональная общественная организация «Ассоциация приемных семей Республики Бурятия»,
18. Елена Юдаева - Союз «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия»,
19. Валерий Яковлев - Региональная общественная организация ветеранов госбезопасности Республики Бурятия «Щит».
После проверки поступивших документов по кандидатурам на соответствие требованиям, все они получили одобрение профильного комитета.
В Народном Хурале отмечают, что среди представленных кандидатур семеро – люди новые.
Окончательное решение будет принято на заседании очередной сессии республиканского парламента 25 апреля, где путём тайного голосования изберут 14 членов Общественной палаты.
Глава Бурятии назначил «свою» часть Общественной палаты
Власть, Фото:
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