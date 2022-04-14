Глава Бурятии назначил «свою» часть Общественной палаты

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Народный Хурал также определился со своими претендентами в Общественную палату



В Бурятии завершается процесс формирования нового, четвёртого, созыва Общественной палаты.



Общественная палата формируется на три года. Она является одним из институтов развития гражданского общества, принимает решения, связанные с общественной экспертизой, в том числе законопроектов.



В Общественную палату можно попасть тремя путями: одну треть - 14 человек – назначает глава Бурятии, одну треть – Народный Хурал, а остальных выбирают уже назначенные члены палаты.



Глава Алексей Цыденов утвердил «свою» часть членов четвёртого состава Общественной палаты. Согласно опубликованному распоряжению главы республики, туда вошли:



1. Светлана Авдзевич - Бурятская республиканская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,



2. Тимур Бадмацыренов - Бурятское республиканское отделение общероссийской общественной организации «Российское общество историков-архивистов»,



3. Сергей Дамбаев - Бурятская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации,



4. Саян Дармаев - Бурятское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»,



5. Дмитрий Дармаев - Бурятское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»,



6. Биликто Дугаров - Бурятское республиканское отделение Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны»,



7. Татьяна Думнова - Бурятское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация женщин пред- предпринимателей России» (бывший министр экономики),



8. Елена Занданова - Бурятское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»,



9. Максим Киреенко - Региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Республике Бурятия,



10. Анна Скосырская - Бурятская республиканская организация общества слепых Всероссийского общества слепых,



11. Доржа Сыбыков - Бурятская региональная организация общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»,



12. Анжела Фёдорова - Бурятское республиканское отделение общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов»,



13. Светлана Хабаркова - Бурятское отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Российская Диабетическая Ассоциация»,



14. Николай Хлебодаров - Бурятское республиканское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».



Комитет парламента Бурятии по госустройству на заседании 13 апреля одобрил проект постановления «Об избрании представителей от Народного Хурала Республики Бурятия в члены Общественной палаты Республики Бурятия».



К рассмотрению было представлено 19 кандидатур.



1. Виктор Анганов - Региональная общественная организация «Ассоциация землячеств Республики Бурятия»,



2. Марсел Арутюнян - Региональная общественная организация

«Узбекское землячество «Турон»,



3. Алексей Бадонов - Региональная общественная организация содействия социальной защите граждан в Республике Бурятия «Солидарность поколений»,



4. Баир Бальжиров - Региональная общественная организация «Медицинская Палата Республики Бурятия»,



5. Дарья Берелтуева - Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Бурятия»,



6. Андрей Боков - Бурятская республиканская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации,



7. Зинаида Брюханова - Региональная общественная организация «Детский оздоровительный центр иппотерапии и верховой езды»,



8. Дарима Будаева - Автономная некоммерческая организация «Социологическая служба «Эйдос»,



9. Дарья Дружинина - Региональная общественная организация «Современные родители Бурятии»,



10. Надежда Жарникова



11. Ольга Лоцман - Региональная общественная организация «Женщины Бурятии»,



12. Евгений Малушко - Региональная общественная организация «Союз Солдатских Родителей Республики Бурятия»,



13. Сергей Петров - Региональная общественная организация «Общество культуры семейских Республики Бурятия»,



14. Туяна Плотохонова - Региональная общественная организация Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Бурятия»,



15. Оксана Сажинова - Региональная молодежная волонтерская общественная организация «Новая энергия»,



16. Елена Сокольникова - Общественная организация «Союз садоводов и огородников Республики Бурятия»,



17. Гэрэлма Чердонова - Региональная общественная организация «Ассоциация приемных семей Республики Бурятия»,



18. Елена Юдаева - Союз «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия»,



19. Валерий Яковлев - Региональная общественная организация ветеранов госбезопасности Республики Бурятия «Щит».



После проверки поступивших документов по кандидатурам на соответствие требованиям, все они получили одобрение профильного комитета.



В Народном Хурале отмечают, что среди представленных кандидатур семеро – люди новые.



Окончательное решение будет принято на заседании очередной сессии республиканского парламента 25 апреля, где путём тайного голосования изберут 14 членов Общественной палаты.





