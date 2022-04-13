 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 апреля

12 апреля

Популярное

Чиновники Улан-Удэ передислоцировались из-за «минирования»

Чиновники Улан-Удэ передислоцировались из-за «минирования»
Власть,  Фото:Telegram-канал Игоря Шутенкова
«Минирование» здания мэрии едва не привело к отмене важного совещания

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром Улан-Удэ подвергся очередной волне «минирования». Поступили сообщения о минировании железнодорожного вокзала, аэропорта «Байкал», а также здания мэрии.


Некоторые подробности инцидента раскрыл мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- В здание администрации незамедлительно прибыли правоохранительные и экстренные службы. Все сотрудники дисциплинированно и без паники оставили свои рабочие места, вышли на улицу на безопасное расстояние от здания, - написал в своём Telegram-канале мэр.

Он сообщил, что на 10 часов утра в мэрии было запланировано большое межведомственное совещание по организации мероприятий к 9 мая.

- Так как проверка здания на возможное заминирование занимает несколько часов, оперативно приняли решение провести совещание в конференц-зале Национальной библиотеки Республики Бурятии. Совещание началось в срок, об итогах расскажу позже, – поделился Игорь Шутенков.


Сегодня утром аналогичные угрозы поступили не только в Улан-Удэ, но и другие города Дальнего Востока. В Хабаровске письма с информацией о заложенных взрывных устройствах пришли на электронные почты шести школ, а также гимназии и лицея. В общей сложности здания покинули 1747 учеников и 214 сотрудников.

А на Камчатке и вовсе эвакуировали все школы из-за сообщений о минировании. Местные СМИ сообщают, что причиной эвакуации стало анонимное сообщение о минировании 85% школ края, четырёх АЗС в Петропавловске-Камчатском, всех аэропортов и автовокзалов региона.



администрация Улан-Удэ угроза взрыва

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Чиновники Улан-Удэ передислоцировались из-за «минирования»
Чиновники Улан-Удэ передислоцировались из-за «минирования»
Власть, 13.04.2022
«Минирование» здания мэрии едва не привело к отмене важного совещания
Мэр Улан-Удэ продлил месячник чистоты
Мэр Улан-Удэ продлил месячник чистоты
Власть, 13.04.2022
«Из зимы мы должны выйти чистыми и ухоженными», - заявил Игорь Шутенков
Делегация Бурятии изучает опыт Красноярска по улучшению воздуха
Делегация Бурятии изучает опыт Красноярска по улучшению воздуха
Власть, 13.04.2022
Сейчас Бурятия только готовится к включению в федеральный проект «Чистый воздух»
Глава Бурятии выехал в Джидинский район
Глава Бурятии выехал в Джидинский район
Власть, 13.04.2022
Алексей Цыденов примет участие в открытии объектов здравоохранения
Алексей Цыденов восхитился участницами конкурса «Миссис Бурятия»
Алексей Цыденов восхитился участницами конкурса «Миссис Бурятия»
Власть, 12.04.2022
В конкурсе участвуют в том числе девять многодетных матерей
Алексей Цыденов: «Восточную медицину Бурятии нужно брендировать»
Алексей Цыденов: «Восточную медицину Бурятии нужно брендировать»
Власть, 12.04.2022
Проект учёных из Бурятии может получить поддержку до миллиарда рублей
Глава МВД по Бурятии объяснил рост преступности
Глава МВД по Бурятии объяснил рост преступности
Власть, 11.04.2022
Преступность выросла меньше, чем на 1%
Министр туризма Бурятии не имеет в собственности недвижимости
Министр туризма Бурятии не имеет в собственности недвижимости
Власть, 11.04.2022
Глава минтуризма Алдар Доржиев опубликовал декларацию о доходах
Министр спорта Бурятии отчитался о доходах
Министр спорта Бурятии отчитался о доходах
Власть, 11.04.2022
Иван Козырев опубликовал декларацию о доходах впервые в должности министра
Алдар Дамдинов официально назначен ректором БГУ
Алдар Дамдинов официально назначен ректором БГУ
Власть, 08.04.2022
Приказ о назначении подписал министр науки и высшего образования РФ
В Забайкалье назначили нового замминистра ЖКХ
В Забайкалье назначили нового замминистра ЖКХ
Власть, 07.04.2022
Им стал уроженец Краснокаменска
Уланудэнец назначен вице-премьером Забайкалья
Уланудэнец назначен вице-премьером Забайкалья
Власть, 07.04.2022
Александр Бардалеев утверждён на занимаемую должность
Глава Бурятии уволил министра природных ресурсов
Глава Бурятии уволил министра природных ресурсов
Власть, 07.04.2022
Сергей Матвеев проработал министром всего год
«Генерацию Бурятии» возглавил Лебедь
«Генерацию Бурятии» возглавил Лебедь
Власть, 07.04.2022
Новый руководитель приехал из Хабаровска

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^