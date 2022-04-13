Чиновники Улан-Удэ передислоцировались из-за «минирования»

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром Улан-Удэ подвергся очередной волне «минирования». Поступили сообщения о минировании железнодорожного вокзала, аэропорта «Байкал», а также здания мэрии.
Некоторые подробности инцидента раскрыл мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
- В здание администрации незамедлительно прибыли правоохранительные и экстренные службы. Все сотрудники дисциплинированно и без паники оставили свои рабочие места, вышли на улицу на безопасное расстояние от здания, - написал в своём Telegram-канале мэр.
Он сообщил, что на 10 часов утра в мэрии было запланировано большое межведомственное совещание по организации мероприятий к 9 мая.
- Так как проверка здания на возможное заминирование занимает несколько часов, оперативно приняли решение провести совещание в конференц-зале Национальной библиотеки Республики Бурятии. Совещание началось в срок, об итогах расскажу позже, – поделился Игорь Шутенков.
Сегодня утром аналогичные угрозы поступили не только в Улан-Удэ, но и другие города Дальнего Востока. В Хабаровске письма с информацией о заложенных взрывных устройствах пришли на электронные почты шести школ, а также гимназии и лицея. В общей сложности здания покинули 1747 учеников и 214 сотрудников.
А на Камчатке и вовсе эвакуировали все школы из-за сообщений о минировании. Местные СМИ сообщают, что причиной эвакуации стало анонимное сообщение о минировании 85% школ края, четырёх АЗС в Петропавловске-Камчатском, всех аэропортов и автовокзалов региона.