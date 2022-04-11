Министр туризма Бурятии не имеет в собственности недвижимости



Так, доход Доржиева составил 2,1 млн рублей, в том числе доход по предыдущему месту работы – 1,1 млн рублей. Имеется небольшой доход от вкладов в банках – три тысячи рублей.



В собственности у него нет ни недвижимости, ни автомобилей. В пользовании две квартиры площадью 35 и 48,0 кв.м.



В собственности и в пользовании его несовершеннолетнего ребёнка имеется 1/2 доли в квартире площадью 110,3 кв.м.



Алдар Доржиев родился 28 февраля 1976 года в Улан-Удэ. Окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция».



После института работал в должности главного специалиста, а затем консультанта в правовом управлении Народного Хурала.



В марте 2007 года защитил диссертацию по теме «Правовое положение аппарата Народного Хурала Республики Бурятия». По итогам защиты получил учёную степень кандидата юридических наук по специальности.



В январе 2009 года назначен заместителем председателя комитета по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов и руководителем отдела правовой экспертизы администрации президента и правительства Бурятии. В декабре 2011 года назначен на должность заместителя председателя государственно-правового комитета администрации главы и правительства Бурятии.



В мае 2019 года Алдар Доржиев назначен руководителем Тункинского национального парка в Бурятии.



В июне 2021-го возглавил минтуризма Бурятии.



Министр туризма Бурятии Алдар Доржиев впервые в новом статусе опубликовал декларацию о доходах. Как сообщал «Байкал-Daily», на пост был назначен в июле 2021 года . Ранее трудился директором национального парка «Тункинский». \