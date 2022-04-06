При этом дальневосточные регионы получили больше субвенций, чем в прошлые годы
6 апреля прошло большое совещание по вопросу готовности регионов Дальнего Востока к пожароопасному периоду. В совещании приняли участие заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководство Минвостокразвития России, МЧС России, Росгидромета и др.
На совещании отмечено, что с начала 2022 года в Дальневосточном федеральном округе зафиксировано 199 пожаров на площади 16,7 тыс. га, из них на землях лесного фонда 162 пожара на площади 14,4 тыс. га.
По состоянию на 4 апреля, пожароопасный сезон открыт на территории Забайкальского, Приморского краев, Амурской области. Наибольшая площадь пройдена огнём в Амурской области – 8,5 тыс. га (80 пожаров) и Приморском крае – 6,3 тыс. га (81 пожар).
Основными причинами возникновения пожаров в лесном фонде более чем в 66 % случаев стало невыполнение местными жителям требований правил пожарной безопасности при нахождении в лесу. В 27 % случаев причиной стал переход огня с иных категорий земель, более 1 % – профилактические выжигания.
- Несмотря на увеличение общего объёма предоставленных дальневосточным регионам из федерального бюджета субвенций, в том числе непосредственно на охрану лесов от пожаров (профилактические мероприятия, укомплектование штатов, мониторинг пожарной опасности и тушение пожаров), подготовка к пожароопасному сезону идёт с отставанием в большинстве регионов. При этом в целом в области лесных отношений объем субвенций возрос в сравнении с прошлым годом на 92 % (почти до 6,4 млрд. рублей), - сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО.
Для снижения количества и площади лесных пожаров по итогам совещания был дан ряд поручений.
По всем поступившим сигналам Дмитрий Демешин даст поручения региональным прокурорам о принятии соответствующих мер реагирования.
Подготовка к пожароопасному сезону в ДФО идёт с отставанием
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