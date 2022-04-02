Олег Кудинов представил нового заместителя
Министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов представил личному составу нового руководителя следственного подразделения.
Приказом МВД России от 24 марта на должность заместителя министра – начальника следственного управления МВД по Бурятии назначен полковник юстиции Михаил Шеховцов.
До назначения в республику Михаил Шеховцов занимал должность заместителя начальника следственного управления УМВД России по Орловской области.
В органах внутренних дел служит с 2004 года, награждён ведомственными наградами.
- Глава ведомства поздравил Михаила Юрьевича с назначением и прибытием в республику, и выразил уверенность в плодотворной совместной работе. В ответном слове вновь назначенный руководитель поблагодарил министра и личный состав за оказанное доверие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Новый замруководителя МВД по Бурятии приехал из Орла
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 01.04.2022
Им стал Сергей Заводской
Руководитель Рослесхоза отметил «очень хорошую динамику» Бурятии по лесным пожарам
Глава Федерального агентства лесного хозяйства работает сегодня в Улан-Удэ
Предложение глава минприроды Бурятии озвучил на совещании в Совете Федерации
Алексей Цыденов потребовал от глав районов и сёл «не давать себе послаблений»
Власть, 29.03.2022
Александр Сергеев сообщил о работе Института монголоведения, буддологии и тибетологии
Власть, 29.03.2022
Ценообразование на сахар обсудили на штабе по экономике при главе Бурятии
Власть, 28.03.2022
Заместитель министра просвещения примет участие в крупном совещании
Власть, 25.03.2022
Санкции США коснулись двух депутатов Госдумы от Бурятии
Власть, 25.03.2022
В Бурятии создали штаб по обеспечению логистики пассажиров и грузов
Им стал советник губернатора края
Четверым вручили высшую государственную награду страны
В Улан-Удэ предлагают разработать закон «О столице Бурятии»
Районная администрация не разместила необходимую информацию в информационной системе ЖКХ
Власть, 23.03.2022
Депутаты удовлетворительно оценили работу