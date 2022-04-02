Новый замруководителя МВД по Бурятии приехал из Орла

Власть, Фото: МВД по Бурятии

Олег Кудинов представил нового заместителя



Министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов представил личному составу нового руководителя следственного подразделения.



Приказом МВД России от 24 марта на должность заместителя министра – начальника следственного управления МВД по Бурятии назначен полковник юстиции Михаил Шеховцов.



До назначения в республику Михаил Шеховцов занимал должность заместителя начальника следственного управления УМВД России по Орловской области.



В органах внутренних дел служит с 2004 года, награждён ведомственными наградами.



- Глава ведомства поздравил Михаила Юрьевича с назначением и прибытием в республику, и выразил уверенность в плодотворной совместной работе. В ответном слове вновь назначенный руководитель поблагодарил министра и личный состав за оказанное доверие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





