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Главу Бурятии не устроили объяснения минпромторга по ценам на сахар

Главу Бурятии не устроили объяснения минпромторга по ценам на сахар
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Ценообразование на сахар обсудили на штабе по экономике при главе Бурятии

Цены на сахар в торговых сетях Бурятии обсудили 28 марта на очередном штабе по экономике, сообщили в пресс-службе правительства республики. Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, на сегодняшний день контрольно-надзорные органы начали проверку по спекулятивному подъёму цен на этот товар.

- У нас по линии генеральной прокуратуры уже соответствующее поручение есть. И прокуратура мониторит ситуацию с ценами. Сейчас уже принимаются решения по штрафам, в том числе крупным торговым сетям. И я бы хотел обратить внимание, что мы понимаем ситуацию, готовы со всеми сотрудничать, помогать по линии малого и среднего предпринимательства, по линии банков и так далее. Но точно также хочу всех предупредить, что если кто-то будет злоупотреблять, дойдём до каждого, - подчеркнул глава Бурятии.

По словам врио министра промышленности и торговли Бурятии Алексея Оловянникова, на 27 марта минимальная розничная цена на сахар в среднем составила 96 рублей, максимальная – 101,61 рубль.

- Объективным фактором повышения розничных цен является ограничение импорта, повышение курса валюты, ключевой ставки, введение санкций. Также по информации транспортной компании отмечается увеличение стоимости перевозки грузов, - пояснил Алексей Оловянников.

Объяснения врио министра промышленности и торговли Бурятии не устроили главу Бурятии:

- Не принимаю. Не понимаю, как на сахар-песок влияют изменения курса валют. Вы голосом такие аргументы ни у кого не принимайте. Если кто-то говорит о том, что повышение, потому что в Америке курс доллара изменился, так не работает. К тому же сахар по решению правительства РФ теперь не относится к биржевым. Не надо повторять клише в обосновании роста цены. Нужно разбираться в ситуации.

Алексей Цыденов обратился ко всем участникам штаба:

- Я прошу всех взвешенно относиться и к своим словам, и к реальной ситуации. Сейчас у нас нет проблем с объёмами. Вопрос стоит только с ценой. Спрос на сахар уже упал на 30% в России. Ажиотаж идёт на спад, сахар уже мешками стоит у многих по домам. Запасов зерна, муки, сахара, мяса, яиц хватает. Всего хватает. Не хватает терпения. Надо пережить суету и ажиотаж, - отметил Алексей Цыденов.

Также Алексей Цыденов обратился к руководителю Бурятского УФАС с просьбой проверить факты необоснованного повышения цены на сахар в розничных сетях в районах.

- У нас есть отдельное обращение из районов. Прецеденты в мелких магазинах, где сахар 130 рублей стоит. Я прошу здесь вашего вмешательства уже с конкретными мерами реагирования. Есть в поселке магазин, и он один на весь посёлок. Ехать куда-то два часа за сахаром в Улан-Удэ где он дешевле, неправильно. А покупать в одном единственном магазине дорого. Поэтому прошу посмотреть цены по таким конкретным жалобам, - обратился глава республики к руководителю Бурятского УФАС Виктору Грибко.

Руководитель регионального УФАС, в свою очередь, подтвердил, что федеральным ведомством уже были зафиксированы случаи создания искусственного спроса на сахар и как следствие повышения его цены.

- Хотелось бы вернуться к сахару. Мы проводили мониторинг, и здесь, все, наверное, уже слышали, центральным аппаратом было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка». Это федеральные сети, которые осуществляют мелкую оптовую торговлю другим розничным сетям. И выяснилось, что они синхронно задерживали поставки сахара, тем самым повышая ажиотажный спрос, что в конечном итоге привело к необоснованному росту цены, - рассказал Виктор Грибко. 
глава Бурятии Алексей Цыденов цены на продукты питания

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