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Депутаты Улан-Удэ почтили память погибших на Украине военных

Депутаты Улан-Удэ почтили память погибших на Украине военных
Власть, 
Сессия горсовета Улан-Удэ началась с минуты молчания

Сегодня 31-я очередная сессия городского совета депутатов Улан-Удэ началась с минуты молчания в память о погибших военнослужащих во время спецоперации на Украине.

- Сегодня мы восхищаемся мужеством и героизмом наших военнослужащих. Наши ребята там, где решается судьбы страны. Но, к сожалению, такие масштабные действия не могут обойтись без жертв – есть погибшие. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Вся Бурятия разделяет с вами скорбь. Прошу почтить память погибших минутой молчания, - сказал перед началом сессии председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.

На сессии рассмотрят девять вопросов. Главным станет утверждение отчёта о результатах деятельности администрации города за 2021 года. Отчитается мэр Игорь Шутенков.

Горсовет Улан-Удэ смерть военнослужащие Украина

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