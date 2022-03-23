Депутаты Улан-Удэ почтили память погибших на Украине военных

Сессия горсовета Улан-Удэ началась с минуты молчания



Сегодня 31-я очередная сессия городского совета депутатов Улан-Удэ началась с минуты молчания в память о погибших военнослужащих во время спецоперации на Украине.



- Сегодня мы восхищаемся мужеством и героизмом наших военнослужащих. Наши ребята там, где решается судьбы страны. Но, к сожалению, такие масштабные действия не могут обойтись без жертв – есть погибшие. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Вся Бурятия разделяет с вами скорбь. Прошу почтить память погибших минутой молчания, - сказал перед началом сессии председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.



На сессии рассмотрят девять вопросов. Главным станет утверждение отчёта о результатах деятельности администрации города за 2021 года. Отчитается мэр Игорь Шутенков.



