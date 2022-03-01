Глава минобороны назвал главную задачу спецоперации
Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, передаёт ТАСС.
- Группировка Вооружённых сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей, - сказал Шойгу.
Глава минобороны заявил, что «защита России от военной угрозы со стороны Запада является главной задачей специальной операции на Украине».
28 февраля состоялся первый раунд переговоров России и Украины. Делегации не смогли прийти к конкретному решению кризиса вокруг Донбасса, сообщает Lenta.ru. Стороны, однако, договорились продолжить контакты после консультаций в Москве и Киеве. Предполагается, что новая встреча может состояться через «пару дней», допустил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
Шойгу заявил о продолжении спецоперации на Украине
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