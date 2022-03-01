 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 марта

28 февраля

Популярное

Шойгу заявил о продолжении спецоперации на Украине

Шойгу заявил о продолжении спецоперации на Украине
Власть, 
Глава минобороны назвал главную задачу спецоперации

Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, передаёт ТАСС.

- Группировка Вооружённых сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей, - сказал Шойгу.

Глава минобороны заявил, что «защита России от военной угрозы со стороны Запада является главной задачей специальной операции на Украине».

28 февраля состоялся первый раунд переговоров России и Украины. Делегации не смогли прийти к конкретному решению кризиса вокруг Донбасса, сообщает Lenta.ru. Стороны, однако, договорились продолжить контакты после консультаций в Москве и Киеве. Предполагается, что новая встреча может состояться через «пару дней», допустил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Украина

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Шойгу заявил о продолжении спецоперации на Украине
Шойгу заявил о продолжении спецоперации на Украине
Власть, 01.03.2022
Глава минобороны назвал главную задачу спецоперации
Алексей Цыденов вновь возглавил «единороссов» Бурятии
Алексей Цыденов вновь возглавил «единороссов» Бурятии
Власть, 01.03.2022
Решение было практически единогласным
Замруководителя СУ СКР по Бурятии получил должность в Иркутске
Замруководителя СУ СКР по Бурятии получил должность в Иркутске
Власть, 01.03.2022
Сергей Базаров трудился на этом посту более 14 лет
Завершился первый этап переговоров России и Украины
Завершился первый этап переговоров России и Украины
Власть, 01.03.2022
Члены российской делегации заявляют, что «стороны услышали друг друга»
Районные власти в Бурятии наказали за медлительность
Районные власти в Бурятии наказали за медлительность
Власть, 01.03.2022
Сельчанину своевременно не ответили на запрос 
Уроженка Бурятии заняла пост в правительстве Дагестана
Власть, 01.03.2022
Рашия Алиева родилась в Бурятии, но практически всю жизнь живёт в Дагестане
Россия закрыла небо для воздушных судов Великобритании
Россия закрыла небо для воздушных судов Великобритании
Власть, 25.02.2022
Росавиация приняла ответные шаги на недружественные решения
В ЦУР Забайкалья назначен новый руководитель
В ЦУР Забайкалья назначен новый руководитель
Власть, 25.02.2022
Натия Зайкина начала исполнять руководящие обязанности с 8 февраля
Председатель комитета Хурала Бурятии объяснил отставку ковидом
Председатель комитета Хурала Бурятии объяснил отставку ковидом
Власть, 25.02.2022
Кандидатура того, кто претендует на место Аркадия Цыбикова, определена
Сайт правительства Бурятии перестал работать
Сайт правительства Бурятии перестал работать
Власть, 25.02.2022
Сайт не загружается с самого утра
Экс-министр внутренних дел Бурятии назвал решения о признании ДНР и ЛНР своевременными
Экс-министр внутренних дел Бурятии назвал решения о признании ДНР и ЛНР своевременными
Власть, 25.02.2022
Иван Калашников: «Принятое решение президентом совершенно обоснованное»
Facebook блокировал страницу чиновника мэрии Улан-Удэ
Facebook блокировал страницу чиновника мэрии Улан-Удэ
Власть, 25.02.2022
Блокировка, вероятно, связана с позицией чиновника по Украине
На сайте минобрнауки Бурятии «всплыли» поддельные дипломы
На сайте минобрнауки Бурятии «всплыли» поддельные дипломы
Власть, 24.02.2022
Ситуация немало рассмешила жителей Бурятии
Бывшего зампреда правительства Бурятии осудили условно
Бывшего зампреда правительства Бурятии осудили условно
Власть, 24.02.2022
Алексей Мишенин признан виновным по делу о крупном хищении

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^