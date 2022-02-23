Глава Бурятии: «Защищать Родину можно по-разному»

23 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов возложил цветы к мемориалу Победы в Улан-Удэ в честь празднования Дня защитника Отечества. Участники акции почтили память всех, кто сражался за Родину, минутой молчания.
В акции также приняли участие врио командующего 36 армией, полковник Игорь Сокол, заместитель председателя Бурятской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Степан Ефимов, министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.
- Сегодня мы поздравляем наших защитников, нашу армию, наш флот, воздушно-космические силы и всех тех, кто стоит на защите Родины. Наши защитники – это не только мужчины, наши защитники – это и женщины, которые несут службу и защищают Родину. Защищать Родину можно по-разному. Безусловно, военная служба – это главная защита, но защищать родину можно честным трудом, правильным воспитанием, уважительным отношением к истории своей Родины, в уважительном отношении к друзьям, к старшим. Родину можно защищать везде. Родина сильна, потому что у нас везде живут достойные люди. В этот я хочу еще раз поздравить, поблагодарить защитников, пожелать, чтобы Россия, Бурятия были сильными, счастливыми. Чтобы у всех нас всегда был мир. С праздником! – поздравил Алексей Цыденов.
Врио командующего 36 армией, полковник Игорь Сокол отметил, что сегодня для россиян 23 февраля «стал праздником народным, символом гордости за свою страну и её историю».
- Нет ни одной семьи, где не славен был герой. Мы сегодня с особой гордостью вспоминаем всех земляков, кто с честью и славой защищал свою Родину. Гордимся нынешними защитниками отечества. Чтобы быть защитником отечества, надо помнить. И сегодня, мы, возлагая цветы говорим: «чтобы помнить». Мы никогда не забудем подвиг наших предков, - сказал Игорь Сокол.
Зампредседателя Бурятской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов поблагодарил тех, кто несет службу, а также отметил, что в Бурятии на сегодняшний день активно развивается волонтёрская деятельность, в школах проводятся уроки патриотического воспитания. «Ветераны республики, всего нашего отечества благодарны новому поколению, поколению растущему, поколению будущего», - добавил Степан Ефимов.