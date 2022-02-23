Глава Бурятии: «Защищать Родину можно по-разному»









23 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов возложил цветы к мемориалу Победы в Улан-Удэ в честь празднования Дня защитника Отечества. Участники акции почтили память всех, кто сражался за Родину, минутой молчания.В акции также приняли участие врио командующего 36 армией, полковник Игорь Сокол, заместитель председателя Бурятской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Степан Ефимов, министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.- Сегодня мы поздравляем наших защитников, нашу армию, наш флот, воздушно-космические силы и всех тех, кто стоит на защите Родины. Наши защитники – это не только мужчины, наши защитники – это и женщины, которые несут службу и защищают Родину. Защищать Родину можно по-разному. Безусловно, военная служба – это главная защита, но защищать родину можно честным трудом, правильным воспитанием, уважительным отношением к истории своей Родины, в уважительном отношении к друзьям, к старшим. Родину можно защищать везде. Родина сильна, потому что у нас везде живут достойные люди. В этот я хочу еще раз поздравить, поблагодарить защитников, пожелать, чтобы Россия, Бурятия были сильными, счастливыми. Чтобы у всех нас всегда был мир. С праздником! – поздравил Алексей Цыденов.Врио командующего 36 армией, полковник Игорь Сокол отметил, что сегодня для россиян 23 февраля «стал праздником народным, символом гордости за свою страну и её историю».- Нет ни одной семьи, где не славен был герой. Мы сегодня с особой гордостью вспоминаем всех земляков, кто с честью и славой защищал свою Родину. Гордимся нынешними защитниками отечества. Чтобы быть защитником отечества, надо помнить. И сегодня, мы, возлагая цветы говорим: «чтобы помнить». Мы никогда не забудем подвиг наших предков, - сказал Игорь Сокол.Зампредседателя Бурятской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов поблагодарил тех, кто несет службу, а также отметил, что в Бурятии на сегодняшний день активно развивается волонтёрская деятельность, в школах проводятся уроки патриотического воспитания. «Ветераны республики, всего нашего отечества благодарны новому поколению, поколению растущему, поколению будущего», - добавил Степан Ефимов.