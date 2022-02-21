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Глава района Бурятии посетил все дацаны своего муниципалитета

Глава района Бурятии посетил все дацаны своего муниципалитета
Власть,  Фото:страница Станислава Гармаева
Пять буддийских храмов находятся на территории Селенгинского района

В дни праздника Белого месяца глава Селенгинского района Станислав Гармаев посетил все пять дацанов, которые находятся на территории этого муниципалитета. Все пять буддийских храмов имеют свою историю, а Тамчинский дацан считается одним из самых старинных сохранившихся дацанов в России.

- Самый богатый дацанами в Бурятии – это наш Селенгинский район. Пять дацанов служат для народа и это все при поддержке прихожан! - сообщает на своей странице в соцсети глава района Станислав Гармаев.



Дуган «Данзан-нин» был построен и освящен в 1995 году. Он находится в селе Зурган-Дэбэ у подножья горы Ноехон-Хан. Входит в состав прихода дацана «Балдан-Брэйбун».

Филиал Тамчинского дацана в Гусиноозёрске открылся в 1999 году в канун праздника Белого месяца. Открытие дугана в селе Харгана состоялось 13 марта 2000 года.

Дуган «Дамчой Равжалин» находится на южном склоне живописной местности Бултумур между сёлами Нур-Тухум и Усть-Кяхта. Он открылся в сентябе 2006 года.

С конца 1930-х годов открывается мрачная глава истории самого первого дацана Селенгинского района – Тамчинского. Часть его построек была снесена или разобрана, разрушены были субурганы. В начале 70-х годов дуган Деважин в целях сохранения был перевезён в улан-удэнский Этнографический музей, а храм Аюша— в Этнографический музей Новосибирска. Старинный буддийский храм как бы заново родился в 1991 году.


буддизм Селенгинский район

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