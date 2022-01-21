Глава Бурятии отчитал министерство образования





На очередном заседании совета по образованию глава Бурятии Алексей Цыденов раскритиковал работу министерства образования и науки. Критика касалась обеспечения доплатами педагогов дошкольного образования, обучающих бурятскому языку, сообщили в пресс-службе правительства республики.Два года назад при поддержке главы Бурятии была введена новая мера стимулирования воспитателей в детских садах к изучению и преподаванию бурятского языка - надбавка к заработной плате в размере 15% от оклада.На заседании совета по образованию руководитель республиканского центра по развитию бурятского языка Оюна Забанова представила мероприятия в рамках госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка в республике на 2021-2030 годы».- Преподавание бурятского языка осуществляется в 190 детских садах и начальных школах-садах из 374. Всего 17 тысяч воспитанников изучают бурятский язык. Это составляет 29% всех детей, посещающих детские сады. Четыре тысячи детей посещают экспериментальные группы с погружением в языковую среду. А 12 тысяч детей изучают бурятский язык по виду образовательной деятельности, - рассказала Оюна Забанова.В своём докладе она сообщила, что надбавки к заработной плате ещё не получают порядка 30% воспитателей с бурятским языком.- Это была не рекомендация, это было жёсткое поручение – обеспечить доплатой всех воспитателей, которые проводят занятия на бурятском языке - сами изучают и детей обучают. Изыскать для этого средства необходимо. Это одна из важных мер стимулирования. И это не проблема заведующего садом, это задача глав районов и нас с вами! Все воспитатели, работающие с погружением в языковую среду, те, кто с ранних лет формирует навыки общения на бурятском языке – все должны получать доплаты, - подчеркнул Алексей Цыденов.Глава Бурятии поручил министерству образования и науки представить отчёт по данной работе: о количестве воспитателей, обучающих бурятскому языку, и обеспечить доплатой всех.