В Бурятии снизился спрос на госслужащих

Эксперты считают, что для рынка труда в ближайшее время будет характерная высокая конкуренция за работников



В 2021 году в Бурятии было открыто на 55% больше вакансий, чем в 2020 году – таковы данные анализа рынка труда, который провела служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.



Сильнее всего спрос на персонал вырос в профессиональной сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» – сразу на 152% к 2020 году, превысив общероссийские показатели на 65%. На втором месте по динамике спроса оказалась сфера «Административного персонала» – количество таких вакансий в 2021 году стало выше в 2020 года на 145%. На третьем месте – «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», спрос здесь вырос на 121%, на четвертом – «IT-технологии, интернет, телеком» (+102%), пятое место по динамике заняла сфера «Добыча сырья», где число вакансий выросло на 83%.



Отрицательную динамику по спросу на работников в 2021 году продемонстрировали две сферы – «Государственная служба и НКО» – количество вакансий здесь стало на 48% меньше по сравнению с 2020 годом, а также «Медицина, фармацевтика» (-8%).



- Показательно, что тренд на увеличение спроса на персонал не сдаёт позиций и в 2022 году. Для рынка труда в ближайшее время будет характерная высокая конкуренция за работников: компаниям придётся прикладывать множество усилий, чтобы успешно закрывать вакансии, а вот у соискателей выбор становится больше. Однако это не отменяет жёстких требований к навыкам, качествам и опыту: продолжится борьба за таланты в условиях дефицита кадров, – комментирует Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru ДФО.



