 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 января

19 января

Популярное

В Бурятии снизился спрос на госслужащих

В Бурятии снизился спрос на госслужащих
Власть,  Фото:pexels.com
Эксперты считают, что для рынка труда в ближайшее время будет характерная высокая конкуренция за работников

В 2021 году в Бурятии было открыто на 55% больше вакансий, чем в 2020 году – таковы данные анализа рынка труда, который провела служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Сильнее всего спрос на персонал вырос в профессиональной сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» – сразу на 152% к 2020 году, превысив общероссийские показатели на 65%. На втором месте по динамике спроса оказалась сфера «Административного персонала» – количество таких вакансий в 2021 году стало выше в 2020 года на 145%. На третьем месте – «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», спрос здесь вырос на 121%, на четвертом – «IT-технологии, интернет, телеком» (+102%), пятое место по динамике заняла сфера «Добыча сырья», где число вакансий выросло на 83%.

Отрицательную динамику по спросу на работников в 2021 году продемонстрировали две сферы – «Государственная служба и НКО» – количество вакансий здесь стало на 48% меньше по сравнению с 2020 годом, а также «Медицина, фармацевтика» (-8%).

- Показательно, что тренд на увеличение спроса на персонал не сдаёт позиций и в 2022 году. Для рынка труда в ближайшее время будет характерная высокая конкуренция за работников: компаниям придётся прикладывать множество усилий, чтобы успешно закрывать вакансии, а вот у соискателей выбор становится больше. Однако это не отменяет жёстких требований к навыкам, качествам и опыту: продолжится борьба за таланты в условиях дефицита кадров, – комментирует Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru ДФО.

работа чиновники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии снизился спрос на госслужащих
В Бурятии снизился спрос на госслужащих
Власть, 20.01.2022
Эксперты считают, что для рынка труда в ближайшее время будет характерная высокая конкуренция за работников
Глава Бурятии оказался метким стрелком
Глава Бурятии оказался метким стрелком
Власть, 19.01.2022
Алексей Цыденов пострелял на открытии школы №5 в Сосновом Бору
Министр спорта Бурятии в 25-й раз сдал кровь
Министр спорта Бурятии в 25-й раз сдал кровь
Власть, 19.01.2022
Иван Козырев регулярно пополняет банк крови
Алексей Цыденов поручил найти новое здание фонду «Здоровье Бурятии»
Алексей Цыденов поручил найти новое здание фонду «Здоровье Бурятии»
Власть, 19.01.2022
Глава Бурятии признал, что ремонт старого здания, где находится центр помощи детям, не имеет смысла
Решение суда по экс-министру образования Бурятии устояло
Решение суда по экс-министру образования Бурятии устояло
Власть, 18.01.2022
Верховный суд Бурятии вынес решение по делу Баира Жалсанова
В Улан-Удэ экс-директора «Водоканала» выпустили из СИЗО
В Улан-Удэ экс-директора «Водоканала» выпустили из СИЗО
Власть, 18.01.2022
Жаргал Цыбиков провёл под стражей год
Глава Бурятии ревакцинацией «понадёжнее защитился от омикрона»
Глава Бурятии ревакцинацией «понадёжнее защитился от омикрона»
Власть, 18.01.2022
Алексей Цыденов призывает делать ревакцинацию вовремя
Глава Бурятии с супругой прошли ревакцинацию
Глава Бурятии с супругой прошли ревакцинацию
Власть, 17.01.2022
«Вирус не уйдёт, он меняет форму, штаммы, «омикрон» уже пришёл в Бурятию», - напомнил Алексей Цыденов
Путин поручил построить железную дорогу до Баренцева моря
Путин поручил построить железную дорогу до Баренцева моря
Власть, 17.01.2022
Общая сумма инвестиций может превысить 300 млрд рублей
Кандидат в президенты Южной Кореи намерен арендовать у России Дальний Восток
Кандидат в президенты Южной Кореи намерен арендовать у России Дальний Восток
Власть, 14.01.2022
Хо Ён Гён назвал это первым шагом к экономическому процветанию в Северо-Восточной Азии
Замминистра развития Дальнего Востока провёл в частном музее в Бурятии полдня
Замминистра развития Дальнего Востока провёл в частном музее в Бурятии полдня
Власть, 14.01.2022
Павел Волков зашёл в музей в 15.00 и вышел из него в 21.00
Власти Иркутской области прокомментировали попадание в «золотую двадцатку»
Власти Иркутской области прокомментировали попадание в «золотую двадцатку»
Власть, 13.01.2022
В Национальном туристическом рейтинге регион занял 15-ое место
В Бурятии депутат-блогер поздравила журналистов
В Бурятии депутат-блогер поздравила журналистов
Власть, 13.01.2022
13 января отмечается День российской прессы
Мастер спорта назначена замминистра культуры Забайкалья
Мастер спорта назначена замминистра культуры Забайкалья
Власть, 12.01.2022
Алёна Ячменёва принимала участие в организации фестиваля «Алтаргана» и других культурных проектов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^