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Кандидат в президенты Южной Кореи намерен арендовать у России Дальний Восток

Кандидат в президенты Южной Кореи намерен арендовать у России Дальний Восток
Власть,  Фото:pexels.com
Хо Ён Гён назвал это первым шагом к экономическому процветанию в Северо-Восточной Азии

Кандидат в президенты Республики Корея Хо Ён Гён в случае прихода к власти предложит России взять у неё в долгосрочную аренду часть дальневосточных территорий. Это по оценке политика, станет первым шагом к созданию совместной зоны экономического процветания в Северо-Восточной Азии. Политик, возглавляющий южнокорейскую Партию революционных дивидендов, заявил об этом в беседе с корреспондентом ТАСС.

Речь идёт о Сахалине, Амуре, Хабаровске, Магадане, Камчатке и Чукотке, где, по его мнению, «проживает много корейцев».

- Нам необходимо арендовать у России эти районы, создав пояс экономического развития по направлению Пусан - Владивосток, - подчеркнул Хо Ён Гён.

По его словам, в этих регионах, которые по своей площади многократно превышают территорию Южной Кореи, «можно будет производить различную сельскохозяйственную продукцию, включая сою и пшеницу», что «будет выгодно обеим странам и укрепит двусторонние отношения». Он также упомянул возможность возведения там атомной электростанции: электричество, вырабатываемое АЭС, поставлялось бы на Корейский полуостров.

ТАСС отмечает, что Хо Гён Ён считается одним из аутсайдеров среди кандидатов в президентской гонке
Дальний Восток Южная Корея

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