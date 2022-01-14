Хо Ён Гён назвал это первым шагом к экономическому процветанию в Северо-Восточной Азии
Кандидат в президенты Республики Корея Хо Ён Гён в случае прихода к власти предложит России взять у неё в долгосрочную аренду часть дальневосточных территорий. Это по оценке политика, станет первым шагом к созданию совместной зоны экономического процветания в Северо-Восточной Азии. Политик, возглавляющий южнокорейскую Партию революционных дивидендов, заявил об этом в беседе с корреспондентом ТАСС.
Речь идёт о Сахалине, Амуре, Хабаровске, Магадане, Камчатке и Чукотке, где, по его мнению, «проживает много корейцев».
- Нам необходимо арендовать у России эти районы, создав пояс экономического развития по направлению Пусан - Владивосток, - подчеркнул Хо Ён Гён.
По его словам, в этих регионах, которые по своей площади многократно превышают территорию Южной Кореи, «можно будет производить различную сельскохозяйственную продукцию, включая сою и пшеницу», что «будет выгодно обеим странам и укрепит двусторонние отношения». Он также упомянул возможность возведения там атомной электростанции: электричество, вырабатываемое АЭС, поставлялось бы на Корейский полуостров.
ТАСС отмечает, что Хо Гён Ён считается одним из аутсайдеров среди кандидатов в президентской гонке
Кандидат в президенты Южной Кореи намерен арендовать у России Дальний Восток
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