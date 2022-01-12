Алёна Ячменёва принимала участие в организации фестиваля «Алтаргана» и других культурных проектов
Заместителем министра культуры Забайкальского края стала Алёна Ячмёнева. Она уже вступила в должность с 10 января.
Алёна Евгеньевна Ячменёва работает в министерстве культуры Забайкальского края с 2002 года. Занимала должности консультанта, заместителя, а затем начальника отдела правового и кадрового обеспечения.
В 2002 году окончила Иркутскую государственную экономическую академию по специальности «Юриспруденция», в 2013 году получила второе высшее образование в Байкальском государственном университете экономики и права по специальности «Мировая экономика».
- Алёна Ячменёва принимала участие в организации крупномасштабных проектов в области культуры, таких как Забайкальский международный кинофестиваль, театральный форум «Театр-информ», международный детский фестиваль «Гуранёнок», международный бурятский фестиваль «Алтаргана», международный конкурс «Снежная королева» и другие. Занималась организацией международных гастролей забайкальских коллективов, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Также Алёна Ячмёнева является мастером спорта Российской Федерации по спортивному ориентированию, судьёй всероссийской категории. В свободное время участвует в общественной деятельности некоммерческих организаций. Замужем, воспитывает троих детей.
Мастер спорта назначена замминистра культуры Забайкалья
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