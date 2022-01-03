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Уроженка Бурятии получила высокую должность в Арбитражном суде Москвы

Уроженка Бурятии получила высокую должность в Арбитражном суде Москвы
Власть,  Фото:Арбитражный суд Москвы
Назначение произвёл президент Путин

Уроженка Бурятии Аюна Цыдыпова назначена на шестилетний срок полномочий заместителем председателя Арбитражного суда Москвы. Прежде она трудилась там судьёй. Соответствующий указ подписал 31 декабря 2021 года президент Владимир Путин.


Аюна Цыдыпова родилась 9 февраля 1977 года в Улан-Удэ. В 2001 году окончила Московскую государственную юридическую академию.

В 2006 году начала работать в Арбитражном суде Москвы, с которым связана вся её карьера. Сперва трудилась специалистом 1 категории. С 2006 по 2012 годы - помощник судьи. Летом 2012 года была назначена судьёй. Входит в состав коллегии по рассмотрению гражданских споров и иных правоотношений, рассматривает корпоративные споры.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВВКС) рекомендовала Аюну Цыдыпову на пост зампреда в Арбитражный суд Москвы в июне 2021 года. «Право.Ру» тогда сообщало, что председатель суда Николай Новиков дал Цыдыповой положительную характеристику. Он отметил высокую нагрузку и стабильность выносимых ей решений. Кроме того, по оперативности её показатели выше, чем в среднем по суду.

Ещё председатель отметил, что у Аюны Цыдыповой в Москве нет родственников, с кем мы мог быть конфликт интересов.

- У предыдущих претендентов было около 700 рассмотренных дел в год, а у Цыдыповой 2044, 3001, 2701, - поддержал тогда кандидатуру Цыдыповой председатель ВККС Николай Тимошин.

Всего в Арбитражном суде Москвы четыре заместителя председателя.
назначение судья

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