У главы Джидинского района Бурятии появились пять заместителей

Заместители главы района получали самые разные специальности – от юриста до учителя бурятского языка



В Джидинском районе Бурятии назначены заместители главы. О назначении сообщили в районной группе «Джида-инфо».



Первым заместителем главы стал Владимир Цыденов. Начальником финансового управления – заместителем главы по экономическому развитию назначен Эрдэм Сагалеев. Руководителем аппарата администрации стал Евгений Мункуев. Дашинима Раднаев назначен на должность заместителя главы по социальному развитию – начальника управления образования. Сергей Печерский стал заместителем по комплексному развитию – руководителем проектного офиса.



«Джида-инфо» приводит биографии трёх из них.



Владимир Цыденов родился в селе Дырестуй Джидинского района. Окончил Воронежский институт МВД России по специальности «Юриспруденция». С 1996 года служба в органах внутренних дел. Опыт руководящей работы 15 лет. Имеет звание подполковника полиции.



Сергей Печерский родился в Улан-Удэ, учился в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете на инженера по специальности «Производство строительных материалов, изделий и конструкций». Также окончил Бурятский государственный университет, юрист по специальности «Юриспруденция».



Прошёл профессиональную переподготовку в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления по программе «Управление проектами в органах государственной и муниципальной власти». Повышал квалификацию в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации (Курский филиал) по программе «Управление государственными и муниципальными закупками». Прошёл профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по программе «Company management: директор по экономике и казначейству».



С 2009 по 2016 годы трудился в должности эксперта дорожного хозяйства отдела организации работ по содержанию, ремонту, сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал».



С 2016 по 2019 годы работал в министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Бурятии, а также в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления старшим преподавателем кафедры «Строительные материалы, автомобильные дороги и деревообработка».



С 2019 по 2021 годы работал в комитете строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области, в должности заместителя директора по экономике; заместителем начальника управления администрации городского округа Солнечногорск Московской области.



Дашинима Раднаев уроженец села Алцак Джидинского района. Он окончил сельскохозяйственную академию имени В.Р. Филиппова по специальности «Государственное и муниципальное управление». В Бурятском госуниверситете получил специальность «Филология. Учитель бурятского языка и литературы». После пошёл в аспирантуру ВСГТУ, где получил специальность «Теория и методика физического воспитания спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры»



Год – с сентября 2006 по сентябрь 2007 года - он проработал учителем бурятского языка и литературы в Алцакской школе.



Ровно два года - с сентября 2008 – по сентябрь 2010 года – был тренером-преподавателем по боксу в училище олимпийского резерва. В этот же период по совместительству работал тренером по боксу в ВСГТУ.



2008 – 2010 годы являлся старшим тренером юношеской сборной команды Бурятии в республиканской федерации бокса.



С апреля по октябрь 2021 года трудился в должности исполнительного директора в КФХ «Шагдаров Т.В.». С января 2018 года по апрель 2021 года работал заместителем директора по учебно-производственной работе в республиканском педагогическом колледже. С октября 2011 по декабрь 2017 трудился в министерстве образования и науки Бурятии, на посту ведущего специалиста-эксперта отдела среднего профессионального образования комитета по науке и профессиональному образованию.

