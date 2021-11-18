У главы Джидинского района Бурятии появились пять заместителей

Заместители главы района получали самые разные специальности – от юриста до учителя бурятского языка
В Джидинском районе Бурятии назначены заместители главы. О назначении сообщили в районной группе «Джида-инфо».
Первым заместителем главы стал Владимир Цыденов. Начальником финансового управления – заместителем главы по экономическому развитию назначен Эрдэм Сагалеев. Руководителем аппарата администрации стал Евгений Мункуев. Дашинима Раднаев назначен на должность заместителя главы по социальному развитию – начальника управления образования. Сергей Печерский стал заместителем по комплексному развитию – руководителем проектного офиса.
«Джида-инфо» приводит биографии трёх из них.
Владимир Цыденов родился в селе Дырестуй Джидинского района. Окончил Воронежский институт МВД России по специальности «Юриспруденция». С 1996 года служба в органах внутренних дел. Опыт руководящей работы 15 лет. Имеет звание подполковника полиции.
Сергей Печерский родился в Улан-Удэ, учился в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете на инженера по специальности «Производство строительных материалов, изделий и конструкций». Также окончил Бурятский государственный университет, юрист по специальности «Юриспруденция».
Прошёл профессиональную переподготовку в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления по программе «Управление проектами в органах государственной и муниципальной власти». Повышал квалификацию в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации (Курский филиал) по программе «Управление государственными и муниципальными закупками». Прошёл профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по программе «Company management: директор по экономике и казначейству».
С 2009 по 2016 годы трудился в должности эксперта дорожного хозяйства отдела организации работ по содержанию, ремонту, сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал».
С 2016 по 2019 годы работал в министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Бурятии, а также в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления старшим преподавателем кафедры «Строительные материалы, автомобильные дороги и деревообработка».
С 2019 по 2021 годы работал в комитете строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области, в должности заместителя директора по экономике; заместителем начальника управления администрации городского округа Солнечногорск Московской области.
Дашинима Раднаев уроженец села Алцак Джидинского района. Он окончил сельскохозяйственную академию имени В.Р. Филиппова по специальности «Государственное и муниципальное управление». В Бурятском госуниверситете получил специальность «Филология. Учитель бурятского языка и литературы». После пошёл в аспирантуру ВСГТУ, где получил специальность «Теория и методика физического воспитания спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры»
Год – с сентября 2006 по сентябрь 2007 года - он проработал учителем бурятского языка и литературы в Алцакской школе.
Ровно два года - с сентября 2008 – по сентябрь 2010 года – был тренером-преподавателем по боксу в училище олимпийского резерва. В этот же период по совместительству работал тренером по боксу в ВСГТУ.
2008 – 2010 годы являлся старшим тренером юношеской сборной команды Бурятии в республиканской федерации бокса.
С апреля по октябрь 2021 года трудился в должности исполнительного директора в КФХ «Шагдаров Т.В.». С января 2018 года по апрель 2021 года работал заместителем директора по учебно-производственной работе в республиканском педагогическом колледже. С октября 2011 по декабрь 2017 трудился в министерстве образования и науки Бурятии, на посту ведущего специалиста-эксперта отдела среднего профессионального образования комитета по науке и профессиональному образованию.
У главы Джидинского района Бурятии появились пять заместителей
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заместители главы района получали самые разные специальности – от юриста до учителя бурятского языка
В докладах обнаружилось немало бюджетных разногласий
Депутатское кресло освободилось этой осенью
Люди вынуждены жить в аварийном жилье
Власть, 17.11.2021
Неожиданностей на конкурсном отборе главы Еравнинского района не произошло
Власть, 17.11.2021
В Москве проходит ежегодная «Транспортная неделя»
Подготовка к зиме в этом году шла в рабочем режиме
Бурятские министры будут отчитываться еженедельно
Мероприятие состоится днём в рабочее время
В регион поступила очередная партия вакцины против коронавируса
Ранее Батор Будаев трудился прокурором Курумканского района
Власть, 15.11.2021
«Скажите, что мы за Путина, за Матвиенко, но пусть обратят пристальное внимание на наше положение», - обратился бурятский депутат
Власть, 15.11.2021
Список пополнится Гусиноозёрском
Власть, 12.11.2021
Дело нынешнего руководителя Ипотечной корпорации связано с периодом, когда он возглавлял управление УКС правительства Бурятии
Власть, 11.11.2021
Награды получил не только глава МВД, но и другие сотрудники из числа руководства